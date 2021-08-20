МИД Испании не пустил российские корабли в порт Сеуты
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МИД Испании не пустил российские корабли в порт Сеуты

1:14:038/20/2021Фото: pixabay
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Власти не получили от российских военных информацию касательно их следующего пункта назначения.

Российские корабли не пустили в Сеуту

Министерство иностранных дел Испании не разрешило двум российским кораблям зайти в порт. Как стало известно, кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному судну «Алтай» не позволили войти в испанский порт по причине того, что МИД не получил от российских военных информацию относительно их следующего пункта назначения.

Возможно, что этот инцидент носит политический характер, ведь Мадрид весной 2022 года принимает саммит глав государств и правительств НАТО.

Отметим, что визиты российских кораблей в Сеуту были рядовой практикой с 2010 по 2016 годы. За это время было произведено около 60 заходов.

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