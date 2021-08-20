Эффективность вакцинации от тяжелого течения коронавируса выявили ученые
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Эффективность вакцинации от тяжелого течения коронавируса выявили ученые

1:26:338/20/2021Фото: pixabay
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У вакцинированных риски серьёзных осложнений меньше в пять раз.

Вакцинация снижает риск тяжелого течения ковида
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Ученые из России оценили, как вакцинация помогает от тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщает РБК. Специалисты из Санкт-Петербурга проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч пациентов и пришли к выводу, что у полностью вакцинированных от коронавируса риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в пять раз.

Те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины и заболел коронавирусом, на 31% защищены от тяжелого течения болезни.

В исследовании приняли участие сотрудники Европейского университета, Медицинского института имени Березина Сергея, НИИ гриппа имени Смородинцева и других научных учреждений.

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