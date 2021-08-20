Эффективность вакцинации от тяжелого течения коронавируса выявили ученые

Ученые из России оценили, как вакцинация помогает от тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщает РБК. Специалисты из Санкт-Петербурга проанализировали течение болезни у почти 14 тысяч пациентов и пришли к выводу, что у полностью вакцинированных от коронавируса риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в пять раз.
Те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины и заболел коронавирусом, на 31% защищены от тяжелого течения болезни.
В исследовании приняли участие сотрудники Европейского университета, Медицинского института имени Березина Сергея, НИИ гриппа имени Смородинцева и других научных учреждений.