Еще 9 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 20 августа

Оперативный штаб Новосибирской облсти по противодействию распространения коронавирусной инфекции сегодня, 20 августа, сообщил о новых зараженных. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 181 нового заболевшего.
Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 49, 60, 68, 80, 82 и 86 лет и женщины в возрасте 74, 81 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 543 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 542 пациента, в том числе 39 детей. В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ – 23 пациента.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».