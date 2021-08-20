Еще 9 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 20 августа
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Еще 9 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 20 августа

1:45:368/20/2021Фото: pixabay
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Выявили еще 181 зараженного ковидом.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперативный штаб Новосибирской облсти по противодействию распространения коронавирусной инфекции сегодня, 20 августа, сообщил о новых зараженных. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 181 нового заболевшего.

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 49, 60, 68, 80, 82 и 86 лет и женщины в возрасте 74, 81 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 543 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 542 пациента, в том числе 39 детей. В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ – 23 пациента.

В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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