«Спросите мэра Бердска»: Депутат заксобрания Бадьин ответил котельщикам о закрытии частной ТГК-1 и кто виноват. Смотрите видео

Работники частной котельной ТГК-1 в Бердске 19 августа встречались с депутатом заксобрания Новосибирской области Валерием Бадьиным. Он, бывший спикер бердского горсовета, ныне представляет Бердск в региональном парламенте.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в ТГК, Бадьин сам назначил встречу накануне выборов в Госдуму и местный представительный орган власти. Но котельщики подготовили для него свои вопросы. И касались они, в основном, перспективы закрытия котельной в связи с выводом ее из схемы теплоснабжения города. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», произойдет это к августу 2023 года. До этого времени частная ТГК-1 будет по-прежнему отапливать третью часть Бердска.
Сотрудники котельной уверены, что ее хозяина заставили пойти на этот шаг неплатежами. Уже 8 лет, по их словам, город не рассчитывается за использованное тепло, загоняя предприятие в убытки. Сейчас речь идет о 140 млн рублей, рассказал замдиректора ТГК-1 Юрий Ивлев. По его словам, собственники ТГК-1 неоднократно встречались с главой города в его кабинете, но от этого ничего не изменилось.
Мэр пришел поздравить
- Я - молодой специалист. И мне важно, чтобы стабильность была. Мы выбиваем деньги в департаменте по тарифам. А эти деньги идут не на наши нужды — закупка угля, плановые ремонты и другое, а уходят в другую организацию. Это как? - высказался один из работников, намекая на то, что город не рассчитывается с частной котельной, отдавая преимущество муниципальному Комбинату бытовых услуг.
- Нам снова на митинги что ли выходить! - поддержали коллеги.
Валерий Бадьин заявил, что этот вопрос, а также тему вывода ТГК-1 из эксплуатации ее собственник должен обсуждать с главой Бердска Евгением Шестерниным. Поскольку это его компетенция. Или, по меньшей мере, с замом по строительству и городскому хозяйству Владимиром Захаровым. Но депутата снова попросили посодействовать, чтобы деньги, предусмотренные для частной котельной, дошли до нее. И вновь Бадьин направил их к мэру, так как в полномочия депутатов взаимоотношения хозяйствующих субъектов не входят.
- Сюда приходил глава хоть раз? - спросил Валерий Георгиевич.
- Приходил, приходил. Заглядывал один раз, - зашумели рабочие.
- Один раз за пять лет? - переспросил Бадьин. - Так пригласите еще раз. У него есть замглавы Захаров. Вот он и должен сказать, почему он не хочет решать эти вопросы... Мое глубокое убеждение — каждый должен работать на своем месте.
- А как их тогда заставить работать? Где крайних искать? - снова вступили в диалог рабочие, в том числе приведя примеры неисполнения работ в самом Бердске.
- Такие люди не должны работать там, - высказался областной депутат по последнему пункту — яме на дороге, предложив обращаться в Административно-техническую инспекцию и в прокуратуру. - Мое мнение — не исполняешь свои обязанности, то отвечай, неси ответственность.
К вопросу участия мэра Бердска Шестернина в отдаче долгов частной котельной ее работники возвращались не раз. И Валерий Бадьин снова и снова настаивал: пригласите градоначальника и спросите с него или заставьте хозяина котельной начать диалог с исполнительной властью. И еще объяснял, что эта тема относится к компетенции исполнительной власти, которую в Бердске с 2016 года возглавляет Евгений Шестернин.
Как отметили старожилы ТГК-1, мэр приезжал в котельную один раз в 2020 году для поздравления с Днем энергетика, который отмечается в декабре. Шестернин вручил грамоты, сказал теплые слава и исчез. По словам котельщиков, «как-то не в тему» было задавать неудобные вопросы и решать проблемы.
Кто виноват в неплатежах
Председатель профкома ТГК-1 Сергей Коновалов вспомнил, что неплатежи начались с 2013 года. Почему, спросил он Валерия Бадьина.
- Вы помните, кто у нас был главой в 2013 году (коммунист Илья Потапов, осужденный за взятку — прим. ред.). Кто его заменил, вы тоже помните (первый зам Андрей Михайлов, ныне глава Новосибирского района — прим. ред.). На мой взгляд за те пять лет город притормозился в своем развитии. А если более серьезно, то откинулся назад, - уверен депутат.
Он вспомнил, что в советское время директора трех градообразующих предприятий — БЭМЗа, БРЗ и химзавода — решили закольцевать свои котельные (тогда они были ведомственными — прим. ред.). Но успели сделать только половину, и химзаводская котельная, ставшая впоследствии частной, осталась «за бортом».
- Но сегодня, если взять три котельные, я считаю, в Бердске существует избыточная мощность, - пояснил Валерий Бадьин, напомнив, что котельные «Новая» (бывшая бэмзовская) и «Вега» (радиозаводская) являются муниципальными. А вкладывать деньги в частную собственность бюджет не имеет права — это нецелевое использование средств.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на днях мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о предоставлении муниципальному Комбинату бытовых услуг субсидии в размере 166 млн рублей. 50 млн из этой суммы достанутся ТГК-1, заверил директор КБУ Анатолий Пронюшкин. В частной котельной сказали, что это треть задолженности. Несмотря на это, ТГК продолжает готовиться к началу отопительного сезона. По словам начальника котельного цеха компании Сергея Титова, на этой неделе поступит 65 вагонов угля.