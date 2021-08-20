Инспектор ДПС погиб во время погони за мотоциклистами в Новосибирской области: его коллегу обвиняют в трагедии
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Инспектор ДПС погиб во время погони за мотоциклистами в Новосибирской области: его коллегу обвиняют в трагедии

2:01:238/20/2021Фото: pixabay
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Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд.

Автомобиль инспекторов ДПС выбросило в кювет

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб сотрудник дорожно-патрульной службы.

Выяснилось, что 24 июня инспекторы ДПС преследовали на служебном автомобиле преследовали группу мотоциклистов, которые не остановились по требованию. На улице Береговой Тогучина автомобиль полицейских занесло и выбросило в кювет, а после машина врезалась в препятствие. В результате происшествия погиб инспектор дорожно-патрульной службы. Водитель служебного автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, а после отпущен домой.

В ходе следствия обвиняемому, инспектору ДПС, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело отправлено для рассмотрения в суд.

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