Инспектор ДПС погиб во время погони за мотоциклистами в Новосибирской области: его коллегу обвиняют в трагедии

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб сотрудник дорожно-патрульной службы.
Выяснилось, что 24 июня инспекторы ДПС преследовали на служебном автомобиле преследовали группу мотоциклистов, которые не остановились по требованию. На улице Береговой Тогучина автомобиль полицейских занесло и выбросило в кювет, а после машина врезалась в препятствие. В результате происшествия погиб инспектор дорожно-патрульной службы. Водитель служебного автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, а после отпущен домой.
В ходе следствия обвиняемому, инспектору ДПС, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело отправлено для рассмотрения в суд.