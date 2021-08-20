105 центров «Точка роста» заработают в школах Новосибирской области в новом учебном году

Всего в 2021 году на территории Новосибирской области планируется открыть 105 «Точек роста» – центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. На создание и обеспечение функционирования таких центров по решению правительства Новосибирской области из областного бюджета выделены средства в размере 164 млн рублей. Средства направлены на проведение ремонтных работ в действующих школах.
В 2020 году на базе 42 сельских школ уже открыты центры с высокотехнологичным оборудованием для реализации нового содержания общего образования. До конца 2022 года в регионе в общей сложности должны начать работу 252 «Точки роста». Они будут включены в единую региональную модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Работа осуществляется в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Чистоозёрный район проинспектировал работу уже действующего такого центра в школе №3 рабочего посёлка Чистоозёрное. В этом учебном заведении с сентября 2020 года начал функционировать центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Также СОШ участвует в реализации региональных проектов: «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни», «Создание школьного информационно–библиотечного центра», «Внедрение ЭФУ в образовательный процесс», «Сетевая дистанционная школа».
Посещая школу, Андрей Травников обсудил с активом общественности райцентра возможность организовать на территории образовательного учреждения комплексную спортивную площадку формата сдачи норм ГТО и поручил специалистам министерства образования региона просчитать такую возможность.
Также участники встречи обсудили вопрос подготовки кадров и возвращения «целевиков»-педагогов на село. Губернатор поручил министерству образования совместно с муниципалитетами искать решения по возвращению кадров, а также поручил готовить совещание по этой теме в сентябре. «Программа «Служебное жильё для молодых специалистов» у нас продолжается, ищите варианты, чтобы молодые педагоги приезжали работать в районы так же, как приезжают молодые специалисты медицинской сферы», – подчеркнул Андрей Травников.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области