Осенью 2021 некоторым повысят пенсии: рассказываем, кому и на сколько
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Осенью 2021 некоторым повысят пенсии: рассказываем, кому и на сколько

2:25:298/20/2021Фото: pixabay
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Также до конца сентября льготники должны определиться, как получать набор социальных услуг — в натуральной форме или деньгами.

Пенсии повысят некоторым гражданам

До конца следующего месяца льготники должны сделать выбор — как получать набор социальных услуг — в натуральной или денежной форме. Также некоторых ждет повышение пенсии. В ПФР сообщили, что при желании федеральные льготники могут ежегодно менять форму получения набора социальных услуг (НСУ). Им могут предоставлять помощь в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Если человек захочет, например, получить деньги вместо услуги, то нужно написать соответствующее заявление. Подать его можно в клиентскую службу Пенсионного фонда, в МФЦ, направить через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг.

Отметим, что сделать это нужно до 1 октября. А изменения начнутся только с 1 января. Если же менять ничего не нужно, то и заявление писать нет необходимости.

Напомним, что набор социальных услуг включает в себя лекарства, путёвки, бесплатный проезд к месту лечения. Номинальная стоимость НСУ в денежном эквиваленте в 2021 году составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них стоимость лекарств — 933,25 рубля, путёвки в санаторий — 144,37 рубля, проезда к месту лечения и обратно — 134,04 рубля.

Некоторых граждан осенью ждет изменение пенсии. Прибавку получат люди, которым исполнилось 80 лет. Достигшим этого возраста устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Её размер — 6044,48 рубля.

— Эта сумма увеличивается также и на соответствующий коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Прибавка устанавливается в беззаявительном порядке. Также доплату к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в ПФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты (6044,48 рубля). Такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы. К примеру, родился ребёнок, и заявление с документами пенсионер принёс в августе. Либо супруг вышел на пенсию, и она меньше, чем у заявителя пенсионера, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

По заявлению пенсионер может получить прибавку к пенсии, если он выработал необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Учитываются 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, а также страховой стаж (25 лет у мужчин и 20 лет у женщин).

— Также стоит ждать прибавки пенсионерам, которые прекратили трудовые отношения или закрыли ИП в мае 2021 года. Они получат индексацию пенсии в сентябре 2021 года за июнь, июль, август. Кроме того, выплата за сентябрь уже будет в новом размере, — рассказал заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Тимур Баязитов порталу Лайф.

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