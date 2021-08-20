Сибирячка совершила дерзкую кражу в ТЦ "Юпитер" в Новосибирске
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Сибирячка совершила дерзкую кражу в ТЦ "Юпитер" в Новосибирске

2:55:498/20/2021Фото: скрин с видео
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Женщина украла сумку с документами сотрудника магазина.

Женщина украла сумку прямо под камерой

18 августа в одном из торговых центров Новосибирска произошло ЧП. Как стало известно, около половины восьмого вечера в ТЦ Юпитер была совершена кража. Об этом сообщает паблик АСТ-54 в социальной сети Вконтакте.

- Ловкими действиями женщина в розовом украла личную сумку с документами и вещами работника магазина. Она приходит в магазин по многу раз, бывает не одна, всегда кто-то отвлекает продавцов. Но сегодня удача была не совсем на её стороне: на камеры попала, да и поживиться в сумке нечем было, ведь чужие документы вряд ли ей нужны были, а вот денег там не было, - пишет автор публикации.

Также подписчик сообщил, что заявление в полицию уже передано, видеозапись с камер приложена к заявлению.

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