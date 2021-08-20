Россиянин проткнул желудок своей возлюбленной отверткой из-за любви к коту

В начале недели в Питере произошло ЧП — там мужчина напал с отверткой на свою возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Выяснилось, что 16 августа пара поругалась из-за кота. Мужчина, чтобы отобрать животное у своей 30-летней сожительницы, несколько раз ударил её отвёрткой в область живота. Пострадавшую с проникающим ранением желудка, а также с множественными ушибами и ссадинами госпитализировали.
По горячим следам полицейским удалось задержать горе-любовника. В отношении него возбуждено уголовное дело.