Чья машина? В логу у переходного моста по ул. Набережной
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Чья машина? В логу у переходного моста по ул. Набережной

3:26:528/20/2021
0

Хозяин или протрезвевший водитель, думаю, стоит забрать.

Автомобиль давно стоит
Автомобиль давно стоит

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Чья машина? В логу у переходного моста по ул. Набережной. Хозяин или протрезвевший водитель, думаю, стоит забрать. Пока есть, что забирать.

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