В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Чья машина? В логу у переходного моста по ул. Набережной. Хозяин или протрезвевший водитель, думаю, стоит забрать. Пока есть, что забирать.
Хозяин или протрезвевший водитель, думаю, стоит забрать.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Чья машина? В логу у переходного моста по ул. Набережной. Хозяин или протрезвевший водитель, думаю, стоит забрать. Пока есть, что забирать.
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