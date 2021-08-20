Почти 80% россиян поддерживают возврат комсомола

Среди граждан старше 40 лет три четверти (75%) состояли в комсомоле. При этом в организации состояли 95% граждан в возрасте 60 лет и старше, и 77% 45-59-летних россиян.
Из тех, кто слышал о комсомоле, две трети (68%) положительно относятся к его деятельности, 8% расценивают ее как отрицательную, а 19% — безразличны к этому вопросу. Положительно относятся к деятельности организации 73-82% россиян старшего поколения, 36% молодых людей 18-34 лет и 51% 25-34-летних. Среди тех, кто в свое время состоял в комсомоле, 82% положительно относятся к его деятельности, а среди тех, кто не состоял, — 60%. Безразличны к деятельности комсомола 54% 18-24-летних и 32% 25-34-летних.
Большинство россиян считают (79%), что в современной России нужна организация, подобная комсомолу, 17% с этим не согласны.