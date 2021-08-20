Почти 80% россиян поддерживают возврат комсомола
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почти 80% россиян поддерживают возврат комсомола

4:08:328/20/2021Фото: pixabay
0

Большая часть из них - граждане старше 60 лет.

Россияне хотят возродить комсомольские организации

Среди граждан старше 40 лет три четверти (75%) состояли в комсомоле. При этом в организации состояли 95% граждан в возрасте 60 лет и старше, и 77% 45-59-летних россиян.

Из тех, кто слышал о комсомоле, две трети (68%) положительно относятся к его деятельности, 8% расценивают ее как отрицательную, а 19% — безразличны к этому вопросу. Положительно относятся к деятельности организации 73-82% россиян старшего поколения, 36% молодых людей 18-34 лет и 51% 25-34-летних. Среди тех, кто в свое время состоял в комсомоле, 82% положительно относятся к его деятельности, а среди тех, кто не состоял, — 60%. Безразличны к деятельности комсомола 54% 18-24-летних и 32% 25-34-летних.

Большинство россиян считают (79%), что в современной России нужна организация, подобная комсомолу, 17% с этим не согласны.

Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Талибы прямо сказали, что сделают с женщинами в Афганистане
Талибы сказали, как и когда будут казнить афганцев
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Путин уволил Васильеву: стали известны важные детали
14-летняя дочь мужа Макеевой подала на артистку в суд
Три брата провалились в выгребную яму и погибли
Арзамасова выложила первое фото после родов
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Васильева уволена: важные детали произошедшего
Европа может снять санкции с России из-за ошибки Киева
комсомолсоцопросвозрождение комсомола
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужно ли возрождать комсомол?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения Президента России по строительству Дворца культуры в Чистоозёрном
3:50:15 8/20/2021
Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения Президента России по строительству Дворца культуры в Чистоозёрном
Россиянин проткнул желудок своей возлюбленной отверткой из-за любви к коту
3:31:01 8/20/2021
Россиянин проткнул желудок своей возлюбленной отверткой из-за любви к коту
Что запрещено делать за сутки до и после Голубого Полнолуния в августе 2021 года: Лунные советы для каждого
3:20:34 8/20/2021
Что запрещено делать за сутки до и после Голубого Полнолуния в августе 2021 года: Лунные советы для каждого
В России разрешили отчислять студентов медицинских вузов, если они выступают против вакцинации от коронавируса
3:10:51 8/20/2021
В России разрешили отчислять студентов медицинских вузов, если они выступают против вакцинации от коронавируса
БердскКак СССР выводил войска из Афганистана и как это делает США: Хронология событий и воспоминания военного из Бердска Александра Шведова
3:09:09 8/20/2021
Как СССР выводил войска из Афганистана и как это делает США: Хронология событий и воспоминания военного из Бердска Александра Шведова
Сибирячка совершила дерзкую кражу в ТЦ "Юпитер" в Новосибирске
2:55:49 8/20/2021
Сибирячка совершила дерзкую кражу в ТЦ "Юпитер" в Новосибирске
Мужчина грабит сибирячек в Кировском районе Новосибирска: полиция просит помощи в розыске
2:34:30 8/20/2021
Мужчина грабит сибирячек в Кировском районе Новосибирска: полиция просит помощи в розыске
Осенью 2021 некоторым повысят пенсии: рассказываем, кому и на сколько
2:25:29 8/20/2021
Осенью 2021 некоторым повысят пенсии: рассказываем, кому и на сколько
105 центров «Точка роста» заработают в школах Новосибирской области в новом учебном году
2:09:25 8/20/2021
105 центров «Точка роста» заработают в школах Новосибирской области в новом учебном году
Инспектор ДПС погиб во время погони за мотоциклистами в Новосибирской области: его коллегу обвиняют в трагедии
2:01:23 8/20/2021
Инспектор ДПС погиб во время погони за мотоциклистами в Новосибирской области: его коллегу обвиняют в трагедии