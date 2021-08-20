Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения Президента России по строительству Дворца культуры в Чистоозёрном
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Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения Президента России по строительству Дворца культуры в Чистоозёрном

3:50:158/20/2021Фото: nso.ru
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Строительство РДК в р.п. Чистоозёрное началось в 2014 году

На объекте в конце 2020 года были завершены строительно-монтажные работы

В рамках рабочей поездки в Чистоозёрный район губернатор посетил готовый к открытию районный Дворец культуры. Объект был возведён по поручению Президента РФ Владимира Путина в результате обращения жителей с соответствующей просьбой к главе государства и Губернатору Новосибирской области.
На объекте в конце 2020 года были завершены строительно-монтажные работы, в настоящее время закончены пусконаладочные работы систем инженерно-технического обеспечения здания, в том числе – пожарной безопасности и электроснабжения. Администрацией Чистоозёрного района произведена закупка оборудования.

Глава региона отметил, что с удовольствием приедет в райцентр ещё раз в уже открытый ДК, когда он начнёт свою работу в полном объёме.

Начальник отдела культуры и молодежной политики Чистоозерного района Галина Кривова продемонстрировала губернатору будущие творческие площадки, а также выразила большое удовлетворение качеством и оснащение нового Дворца культуры.

Строительство РДК в р.п. Чистоозёрное началось в 2014 году и осуществляется за счёт средств утверждённой правительством региона государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области». Сметная стоимость строительных работ составляет 345,7 млн рублей. Ввод районного Дворца культуры в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2021 года.

Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области

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