Андрей Травников проконтролировал исполнение поручения Президента России по строительству Дворца культуры в Чистоозёрном

В рамках рабочей поездки в Чистоозёрный район губернатор посетил готовый к открытию районный Дворец культуры. Объект был возведён по поручению Президента РФ Владимира Путина в результате обращения жителей с соответствующей просьбой к главе государства и Губернатору Новосибирской области.
На объекте в конце 2020 года были завершены строительно-монтажные работы, в настоящее время закончены пусконаладочные работы систем инженерно-технического обеспечения здания, в том числе – пожарной безопасности и электроснабжения. Администрацией Чистоозёрного района произведена закупка оборудования.
Глава региона отметил, что с удовольствием приедет в райцентр ещё раз в уже открытый ДК, когда он начнёт свою работу в полном объёме.
Начальник отдела культуры и молодежной политики Чистоозерного района Галина Кривова продемонстрировала губернатору будущие творческие площадки, а также выразила большое удовлетворение качеством и оснащение нового Дворца культуры.
Строительство РДК в р.п. Чистоозёрное началось в 2014 году и осуществляется за счёт средств утверждённой правительством региона государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области». Сметная стоимость строительных работ составляет 345,7 млн рублей. Ввод районного Дворца культуры в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2021 года.
Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области