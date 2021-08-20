785 россиян скончались от коронавируса за сутки на 20 августа
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785 россиян скончались от коронавируса за сутки на 20 августа

4:09:328/20/2021Фото: pixabay
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Всего выявили 20 992 новых зараженных.

Больше 20 тысяч новых зараженных выявили в России
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 20 августа, оперативный штаб России по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших. Так, за минувшие сутки в стране выявили 20 992 новых зараженных ковидом. При это. 7,6% не имели никаких симптомов заболевания.

Также за прошедшие сутки в России зафиксировано 785 смертей от коронавируса. Выздоровели за это же время 20 351 человек.

В Новосибирской области сегодня выявили 181 нового заболевшего. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 49, 60, 68, 80, 82 и 86 лет и женщины в возрасте 74, 81 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 543 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 542 пациента, в том числе 39 детей. В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ – 23 пациента.

В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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