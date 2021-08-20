Основатели электронного справочника "2ГИС" из Новосибирска расторгли брак

Алтайский суд рассмотрел иск рассмотрел иск о разводе Марины Сысоевой к Александру Сысоеву. Они основали новосибирский электронный справочник 2ГИС. Как отметил адвокат женщины, супруги уже давно не живут вместе.
Ко мне обратилась Маринa Сысоевa с просьбой о помощи в бракоразводном процессе и в процессе раздела имущества с супругом Александром. Суд уже вынес решение о разводе супругов — они длительное время друг с другом не проживают, совместного хозяйства не ведут, семейные отношения давно прекращены, — рассказала адвокат Тайге.инфо. — В таких условиях нет необходимости в сохранении брака. Вопросы раздела совместно нажитого имущества также будут разрешены в рамках действующего законодательства.
Отметим, что иск был рассмотрен 13 августа.