Основатели электронного справочника "2ГИС" из Новосибирска расторгли брак
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Основатели электронного справочника "2ГИС" из Новосибирска расторгли брак

4:15:548/20/2021Фото: pixabay
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Они уже давно не жили вместе и не вели совместного хозяйства.

Основатели 2ГИС развелись

Алтайский суд рассмотрел иск рассмотрел иск о разводе Марины Сысоевой к Александру Сысоеву. Они основали новосибирский электронный справочник 2ГИС. Как отметил адвокат женщины, супруги уже давно не живут вместе.

Ко мне обратилась Маринa Сысоевa с просьбой о помощи в бракоразводном процессе и в процессе раздела имущества с супругом Александром. Суд уже вынес решение о разводе супругов — они длительное время друг с другом не проживают, совместного хозяйства не ведут, семейные отношения давно прекращены, — рассказала адвокат Тайге.инфо. — В таких условиях нет необходимости в сохранении брака. Вопросы раздела совместно нажитого имущества также будут разрешены в рамках действующего законодательства.

Отметим, что иск был рассмотрен 13 августа.

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