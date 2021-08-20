В ДТП в Турции попали жители Бердска: Туристов с травмами насильно отвезли в аэропорт. Смотрите видео

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился бердчанин Олег Щагин, чья жена и дети попали в аварию во время отдыха в Турции.
Он рассказал, что супругу Анну и двоих сыновей – 13 и 5 лет - забрали из отеля в Белеке на микроавтобусе 18 августа, чтобы отвезти в аэропорт Антальи.
- Во-первых, автобус приехал без сопровождения какого-либо туроператора. Был только водитель-турок, который не понимал по-русски. Через какое-то время по дороге автобус врезался в стоящий грузовик. Это было днем. Скорость автомобиля была около 60 км/ч. Со слов других участников ДТП, автобус даже не тормозил. Появляется вопрос – в каком состоянии был водитель, если он даже не нажал на тормоз. Люди получили травмы. Моему маленькому сыну придавило живот ремнем безопасности. Жена выпала в проход и ударилась рукой. Старший сын налетел на ручку переднего сидения – разбил нос, порвал язык и отломил два зуба. Еще одна пассажирка разбила губу, а мужчина - лоб, - поделился Олег в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 20 августа.
В автобусе кроме семьи Олега находились еще 6 человек. Все они туристы из Новосибирска и вылетали с курорта на одном самолете.
По словам бердчанина, после аварии пассажиры вышли из автобуса и ожидали медиков для осмотра, но вместо них через несколько минут подъехал "Мерседес", из него вышли люди – граждане Турции – и стали запрещать снимать. Еще через 10 минут подъехал автобус и людей попросили сесть туда. Одна из женщин начала возмущаться. По её словам, если бы она продолжила, её бы силой запихали в автобус и повезли в аэропорт.
- Мне сразу сказали, что нужно активировать страховку, у нас она от «Ингосстрах». Нашел номер, позвонил, они нашли номер страховки. Когда узнали, что семья находится в Турции, сказали звонить в турецкие службы. В итоге я говорю жене: «Приедешь в аэропорт, сходите в травмпункт, зафиксируйте травмы». Их встретил представитель турфирмы, провел туда, их осмотрели. Сказали, что справку дать не могут, нужно ехать в госпиталь, а они опаздывают на самолет. Схема такая - если помощь нужна одному человеку, то они его заселяют, лечат. Если опаздывает на самолет, ему оплачивают билет обратно. Остальные, не получившие травмы люди, улетают за свой счет. В итоге жена и дети не поехали в госпиталь и полетели в Россию, - добавляет Олег.
Житель Бердска отметил, что турагент, отправивший семью на отдых, помогает всеми способами.
- Я позвонил тому, у кого мы покупали путёвку. Со своей стороны она всё делает. Светлана написала письмо в TUI с вопросами. Они ответили, что готовы заплатить за лечение, если мы предоставим чеки. Сами жалобу пока никуда не писали. Хочется как-то наказать виновных, получить компенсацию. Пока турфирма предлагает скидку в 10 процентов на следующую путевку, - заключил глава пострадавшей семьи.
Мнение турагента
Мы связались с турагентом пострадавшей семьи, чтобы выяснить, какая помощь им оказывается. Известно, что туристы летали на отдых через туристическую компанию TUI.
- Сразу после случившегося Анна связалась с мужем, а Олег уже позвонил мне. Как обычно, в таких ситуациях у всех туристов, выезжающих за рубеж, есть страховка. Должны приезжать медики, оказывать первую помощь или помещать пострадавших в стационар. Есть мнение, что если люди едут за границу и что-то случается, то им сразу со всех сторон помогают. Но это не всегда так.
Есть формальная сторона, а есть фактическая. Если бы супруга Олега поехала в больницу со старшим ребенком, и им бы пришлось опоздать на рейс, ей, как сопровождающей, и сыну возместили бы расходы на обратные билеты. А второму ребенку нет. Поэтому я сразу посоветовала им вернуться и не устраивать там никаких разборок. Пусть сюда прилетят, мы здесь уже будем разбираться, - рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Орлова, руководитель туристической фирмы «Бюро Орловой».
- Еще один важный момент. Страховка выезжающих за рубеж работает только за границей. Как только они приедут в Россию, здесь по этой страховке помощь оказываться не будет. Включаются другие механизмы - досудебное разбирательство или судебный процесс.
С одной стороны, туроператор поступил правильно. Так как разбирательство после ДТП занимает достаточно много времени, людей отправили в аэропорт, чтобы они не опоздали на рейс. С другой – помощь тем, кому она реально была нужна, не была оказана.
Со мной связалась представитель московского представительства туроператора. Сказала, что они зафиксировали этот инцидент и отслеживают его. Они должны выполнить всю работу по компенсации расходов туристу или восстановлению здоровья пострадавших, - отмечает Светлана. - Я сказала Олегу обращаться в больницу и собирать чеки за все расходы. Всё, включая транспорт. Потом юристы всё это проверят. Затем нужно собрать и оформить досудебное обращение. Мы со своей стороны всегда выступаем на стороне туриста и помогаем ему. Когда мы столкнулись с проблемами во время пандемии, туроператор TUI очень достойно из этой ситуации вышел. При том, что пандемия – это форсмажор. А сейчас ситуация штатная. Уверена, что всё должно быть по закону и правильно.
Что касается морального вреда, то такие суды чаще всего заканчиваются не в пользу заявителя. Его присуждают, но доказать моральные и нравственные страдания сложно, и присуждаемая сумма, как правило, символична.
Я Олега сразу заверила, чтобы не волновался. Оператор с хорошей репутацией и точно эту ситуацию без компенсации не оставит, - добавила турагент.
Мнение пассажирки
- Я сначала была в шоке и не поняла, какие у меня были травмы. На месте у меня болел подбородок. А уже по прилету у меня стала сильно болеть рука, потому что я схватила ей ребенка, чтобы ремень ей не давил. Рука была в вывернутом состоянии. У ребенка травма ноги, но больше она сильно испугалась. Когда мы ехали на машине из Новосибирска домой в Новокузнецк, на протяжении всей поездки она боялась, что снова что-то случится. Муж ногу повредил. Вроде не сильно, но дискомфорт имеется. У женщины взрослой, которая тоже была с нами в автобусе, стояла пластина в челюсти, у нее когда-то был перелом. Так вот у неё всё было вывернуто, - рассказала в разговоре с журналистом редакции Алёна, одна из пострадавших в ДТП.
- Я общалась с представителями Туи, со страховой компанией, в турагентство свое ездила. От турагента только отписка, мол, приносим извинения. Правила страховой компании таковы, что нужно было вам ехать в больницу Турции. Если бы вас там не госпитализировали, вы бы все остальное оплачивали сами.
Разве нормально, что нам в другой стране не оказали никакой помощи? Мне запрещали снимать. Нас чуть ли не хватали за руки, когда пересаживали в другой автобус. При нас не взяли никаких анализов у водителя. Хотя мы на полном ходу, не применяя никакого торможения, врезались в другую машину.
Я знаю, что в тот момент, когда мы сели в автобус TUI, за нас несет ответственность туроператор. Но то, как с нами обошлись, недопустимо. Мы были просто брошены в опасном положении в другой стране, без языка. С нами должен был ехать представитель оператора, который звонил бы в страховую компанию, решал вопросы, который знает местные правила и законы. Но его с нами не было.
Мы нацелены серьезно. Не в плане финансов даже, хотя мы только на сотовую связь потратили порядка 5 тысяч, а больше с моральной стороны вопроса. Я намерена обращаться в СМИ. Минимальное, на мой взгляд, что они должны были сделать – это позвонить каждому и спросить: «Всё ли в порядке, как вы себя чувствуете, нужна ли помощь?», - делится Алёна.