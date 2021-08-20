Как воспользоваться Голубым Полнолунием и вобрать энергию космоса 22 августа 2021 года: Обряд на здоровье и удачу

Каждый месяц луна набирает свою силу и потом теряет ее. В каждом лунном цикле происходит два самых пиковых состояния луны, когда ее влияние снижено до самого минимума - новолуние, и когда ее сила на пике своей мощи - полнолуние. Такой день скоро наступит - 22 августа. Помимо того, что что этот день будет энергетическим, его влияние будет усиливаться тем, что это Полнолуние редкое - такое случается всего раз за 2,7 года - Голубое Полнолуние. Оно четвертое за сезон и второй раз случается в одном знаке. В этот раз - в Водолее.
Астрологи говорят, что сила влияния полнолуния будет многократно увеличена, а потому стоит обязательно воспользоваться такой энергетикой, чтобы добиться положительных перемен в своей жизни.
Считается, что полнолуние - это самое благоприятное время, чтобы избавляться от болезней. Сразу за моментом полнолуния луна начинает убывать - вместе с ней начинают убывать и болезни. Но нельзя пользоваться такими обрядами при онкологических заболеваниях.
Заговор на воду в Полнолуние для здоровья
Для обряда потребуется святая вода или вода. набранная в природном чистом источнике - роднике или ключе. Ее налить в миску и положить в нее украшение человека, которое он может всегда носить на себе - кольцо или цепочку или что-то другое. На воду шепчут в полнолуние слова заговора:
"Святая вода, сильная и чистая, честная и быстрая, излечи (кого) моего(ю), раба(у) Божьего(ю) (имя), от (название болезни), прогони эту болезнь, чтобы ушла и никогда не возвращалась. Пока раб(раба) Божий (Божья) (имя) носить это украшение будет, о болезни напрочь забудет. Как сказано, так и будет. Аминь."
Эту воду можно по каплям добавлять в ванны для купания, в еду и питье. Украшение носить, не снимая, пока болезнь совсем не отступит.
Заговор на удачу и богатство
Его проводят на перекрестке четырех дорог, желательно земляных, чтобы никого на улице не было. В ночь полнолуния нужно выйти на перекресток и трижды сказать:
После этого надо вернуться домой, не говоря ни слова и лечь спать.