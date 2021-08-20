Лунный календарь садовода на выходные 21 и 22 августа 2021 года: Луна в Водолее
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Лунный календарь садовода на выходные 21 и 22 августа 2021 года: Луна в Водолее

7:20:458/20/2021Фото: piqsels
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Эти выходные нельзя однозначно назвать благоприятными, поскольку 22 августа нас ждет полнолуние. Как известно, этот день признан неблагоприятным для огородных работ.

чеснок
Очень хорошо убирать урожай корнеплодов

В субботу, 21 августа 2021 года, вода будет ещё растущей и расположится в неплодородном знаке Водолея. Этот день совершенно не подходит ни для каких посевов и посадок, в том числе для высадки подрощенной рассады в теплицы. Можно заниматься пикированием и прищипыванием растений.

Корневую систему растений в этот день лучше вообще не трогать, а силы направить на уборку созревшего урожая. Очень благоприятно в этот день выкапывать картофель, собирать чеснок, лук, а также другие корнеплоды, которые подошли к сроку своей зрелости. Также благоприятно собирать урожай других овощей и плодов в саду.

В этот день можно полоть грядки, обрабатывать землю, перекапывать и взрыхлять её. Не рекомендуется поливать землю, поскольку корни растений влагу впитывать не будут. Также благоприятно собирать лекарственные травы на просушку и созревшие семена.

В саду можно заняться обрезкой деревьев, особенно после сбора урожая, формировать крону, удалять ненужные побеги. В этот день ещё разрешается работа с химией. Поэтому можно провести обработку деревьев и растений от болезней и вредителей.

Благоприятно сегодня косить газон, бороться с сорняками на нём опять же при помощи химии. В саду можно заняться обрезкой усов клубники и земляники . Для консервирования день неподходящий, однако для заморозки урожая препятствий никаких нет.

В воскресенье, 22 августа, наступает полнолуние. Земле и растениям лучше всего дать отдых. Можно заниматься уборкой старых, засохших и больных ветвей деревьев, выкорчевывать пни и старые кусты. Хорошо заняться наведением порядка на участке. Если в вашем регионе тепла уже не ожидается, можно убирать бассейны, закрывать песочницы.

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