Влюбленные сатанисты признались в жестоких ритуальных убийствах. Смотрите видео
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Влюбленные сатанисты признались в жестоких ритуальных убийствах. Смотрите видео

5:39:368/20/2021Фото: Соцсети
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Ольга Большакова и ее супруг Андрей Трегубенко стали фигурантами уголовного дела о совершенных пять лет назад убийствах.

Сатанисты в Карелии убивали и ели людей

В Ленинградской области и Карелии пять лет назад было совершено несколько убийств, которые стали частью сатанистского ритуала.

Пара из Москвы ранее призналась в том, что расправлялась с людьми не подозревающими опасность совместных путешествий в леса с друзьями. В 2016 году Трегубенко пригласил общую с супругой знакомую в Карелию, где зарезал ее в лесу.

- В рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2016 году, установлена причастность указанных лиц к совершению еще одного ритуального убийства – уже на территории Ленинградской области, - отметили в пресс-центре СУ СКР по Ленинградской области.

Для другого преступления им содействовали Татьяна и Александр Перевозчиковы–Хмурые. Они нашли для ритуала мужчину, который и стал их жертвой. Данные подозреваемые также задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства по предварительному сговору.

- Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда, основанного на ходатайстве следователя СК России, Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее, - сообщили в СК.

Ранее стало известно, что задержанные за распространение и сбыт наркотиков Трегубенко и Большакова рассказали на следствии подробности убийств, совершенных в 2016 году.

Граждан, которых приносили в жертву, искали до сих пор — они считались пропавшими без вести, пишет РЕН ТВ.

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