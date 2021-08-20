Влюбленные сатанисты признались в жестоких ритуальных убийствах. Смотрите видео

В Ленинградской области и Карелии пять лет назад было совершено несколько убийств, которые стали частью сатанистского ритуала.
Пара из Москвы ранее призналась в том, что расправлялась с людьми не подозревающими опасность совместных путешествий в леса с друзьями. В 2016 году Трегубенко пригласил общую с супругой знакомую в Карелию, где зарезал ее в лесу.
- В рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2016 году, установлена причастность указанных лиц к совершению еще одного ритуального убийства – уже на территории Ленинградской области, - отметили в пресс-центре СУ СКР по Ленинградской области.
Для другого преступления им содействовали Татьяна и Александр Перевозчиковы–Хмурые. Они нашли для ритуала мужчину, который и стал их жертвой. Данные подозреваемые также задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства по предварительному сговору.
- Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда, основанного на ходатайстве следователя СК России, Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее, - сообщили в СК.
Ранее стало известно, что задержанные за распространение и сбыт наркотиков Трегубенко и Большакова рассказали на следствии подробности убийств, совершенных в 2016 году.
Граждан, которых приносили в жертву, искали до сих пор — они считались пропавшими без вести, пишет РЕН ТВ.