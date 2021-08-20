Илон Маск заявил о создании робота Tesla с искусственным интеллектом

Компания Tesla рассказала о том, что совсем скоро специалисты представят робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки. Прототип модели, оснащенной искусственным интеллектом (ИИ), появится в 2022 году. В роботе будут использованы такие же датчики, как и в автомобилях Тесла.
По словам основателя компании Илона Маска, высота робота составит 172 сантиметра, а вес — около 56 килограммов. Вместо лица у него будет экран для отображения информации, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов.
- Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах, — цитирует предпринимателя ТАСС.
Также он отметил, что разработанные его компанией технологии было бы логично «облечь в человекоподобную форму». По его словам, робот будет полезен в быту, например, сможет ходить в магазин и приносить различные предметы.
- Предполагается, что он будет дружелюбным, - отметил Маск.