Ради ремонта дороги на ул. Черемушной в Бердске срубят 348 тополей и кленов
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Ради ремонта дороги на ул. Черемушной в Бердске срубят 348 тополей и кленов

6:35:078/20/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Власть обещает по завершении реконструкции улицы высадить новые деревья.

Почти 350 тополей и кленов будут снесены в Бердске

Для реконструкции 1,5 километров дороги на улице Черемушной в Бердске, которая проводится в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет потрачено 150 млн рублей.

Ремонт сопряжен со сложностями, поскольку это не просто асфальтные работы. В рамках реконструкции будут уложены тротуары, линии освещения, ливневая канализация. Качество работ не будет уступать тем, что проводились на улицах Ленина и Лунной, заявил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он обратился к жителям с понимание отнестись к проводимым работам, в частности по вырубке аварийных деревьев и тех насаждений, которые попадают в зону работ.

-Будут снесены 348 тополей и кленов. Все они были посажены свыше 50 лет назад. В рамках проводимых работ по улице Ленина было снесено около 1000 тополей, многие из них представляли угрозу безопасности граждан. На смену вырубленным было посажено свыше 600 деревьев. Подобные работы были проведены при реконструкции улицы Лунной, - сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Проект по реконструкции Черемушной был подготовлен еще в 2019 году, но в 2021-м произошел резкий скачок цен на стройматериалы. Поэтому администрация города оказывает содействие подрядчику, отметил Захаров. Ситуация по реконструкции улицы находится на контроле минтранса Новосибирской области.

Замглавы Бердска также отметил, что в этом году реализуется еще 3 проекта в рамках программы БКД. На стадии сдачи находится улица Полевая, ведущая на городское кладбище, где было отремонтировано около 1000 метров дорожного полотна. Она была отремонтирована за счет средств местного бюджета, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Подписано соглашение на проведение работ по улицам Спортивной и Островского. В конце августа ожидается начало ремонта.

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