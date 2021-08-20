Меркель приехала к Путину в Москву

Сейчас кортеж канцлера Германии направляется из аэропорта в Кремль, где состоятся двусторонние переговоры.
Перед ними Путин и Меркель возложат цветы к Могиле неизвестного солдата.
Канцлера сопровождают статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
С российской стороны в переговорах примут участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков.
Вероятно, к заранее запланированной повестке двух лидеров добавится ситуация в Афганистане.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 августа в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.
После визита в Москву политик 22 августа отправится с визитом в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что в сентябре в Германии пройдут выборы, и нынешний канцлер уйдет в отставку. Так что это последний визит в Москву Меркель в ее нынешннем статусе.