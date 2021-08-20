Меркель приехала к Путину в Москву
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Меркель приехала к Путину в Москву

5:51:018/20/2021Фото: Кремлин.ру
0

Кортеж канцлера Германии направляется из аэропорта в Кремль, где состоятся двусторонние переговоры. Это последний визит Меркель в Россию в ее нынешнем статусе

Ангела Меркель прибыла в Москву к Путину

Сейчас кортеж канцлера Германии направляется из аэропорта в Кремль, где состоятся двусторонние переговоры.

Перед ними Путин и Меркель возложат цветы к Могиле неизвестного солдата.

Канцлера сопровождают статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

С российской стороны в переговорах примут участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков.

Вероятно, к заранее запланированной повестке двух лидеров добавится ситуация в Афганистане.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 августа в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

После визита в Москву политик 22 августа отправится с визитом в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что в сентябре в Германии пройдут выборы, и нынешний канцлер уйдет в отставку. Так что это последний визит в Москву Меркель в ее нынешннем статусе.

Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
14-летняя чемпионка ОИ отказалась от 3 миллиардов
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
выборыаэропортпереговорыкортежситуация в АфганистанеВладимир ПутинАнгела Меркель
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Меркель сделала все, что могла?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Меркель приехала к Путину в Москву
5:51:01 8/20/2021
Меркель приехала к Путину в Москву
Влюбленные сатанисты признались в жестоких ритуальных убийствах. Смотрите видео
5:39:36 8/20/2021
Влюбленные сатанисты признались в жестоких ритуальных убийствах. Смотрите видео
Илон Маск заявил о создании робота Tesla с искусственным интеллектом
5:33:21 8/20/2021
Илон Маск заявил о создании робота Tesla с искусственным интеллектом
OnlyFans перестанет публиковать порнографию поле роста выручки на 550% в пандемию коронавируса
5:24:53 8/20/2021
OnlyFans перестанет публиковать порнографию поле роста выручки на 550% в пандемию коронавируса
Что можно и нельзя делать в Ореховый спас 29 августа: народные приметы, которые нельзя игнорировать
5:20:23 8/20/2021
Что можно и нельзя делать в Ореховый спас 29 августа: народные приметы, которые нельзя игнорировать
Купивший две украденные картины Ван Гога на деньги от кокаина итальянский мафиози задержан в Дубае
5:17:54 8/20/2021
Купивший две украденные картины Ван Гога на деньги от кокаина итальянский мафиози задержан в Дубае
Как в Новосибирске отметят день государственного флага России, рассказываем
5:01:13 8/20/2021
Как в Новосибирске отметят день государственного флага России, рассказываем
Боевики "Талибана"* убили близкого родственника журналиста DW
5:00:36 8/20/2021
Боевики "Талибана"* убили близкого родственника журналиста DW
Рот заклеен скотчем: Новые жуткие подробности убийства 9-летней Насти Муравьевой в Тюмени
4:47:25 8/20/2021
Рот заклеен скотчем: Новые жуткие подробности убийства 9-летней Насти Муравьевой в Тюмени
На Украине нашли единственный способ остановить Россию
4:42:13 8/20/2021
На Украине нашли единственный способ остановить Россию