Чем подкормить яблоню после сбора урожая?

Вот и настал тот долгожданный период. когда поспевает самый популярный фрукт в России - яблоко. Кто то уже осчастливился сбором урожая, а кому-то он еще предстоит, но ждать, скорее всего, осталось не долго. Если яблоня вас порадовала в этому году, она порадует и в следующем, однако для этого необходимо выполнить ряд условий, чем мы и сможем "поблагодарить" дерево за плоды.
В период плодоношения яблоня выбирает из почвы очень много питательных веществ. Все они ушли на формирование плодов. Если не восстановить дисбаланс - яблоне нечем будет питаться в той же мере в следующем году. Потому вы рискуете остаться с мелким или скудным урожаем, если своевременно не внесете подкормку для дерева.
Даже если дерево молодое и в этом году не плодоносило, внесение подкормки поможет ему лучше окрепнуть и адаптироваться к новому месту произрастания.
Уже со второй половины августа стоит приступить к внесению подкормок. Учтите, что последние работы нужно завершить с еще теплой почвой - то есть как минимум за пару недель до первых заморозков. Лишь в южных регионах России эту процедуру можно проводить в октябре.
Прежде чем вносить подкормку, нужно провести санитарную обрезку кроны, очистку коры от мха и лишайников, обработать дерево медным купоросом и побелить ствол. Затем готовим почву - ее необходимо обильно полить. Полив должен быть таким. чтобы земля пропиталась влагой не менее, чем на метр в глубину. На молодое дерево требуется не менее 5 ведер воды, на среднее - 10 ведер, на дерево старше 15 лет - 15 ведер воды. Затем вносят на землю удобрение и проводят рыхление приствольного круга. Затем вносим мульчу - торф, опилки или солому. После этого удобрение можно провести навозом. На одну яблоню требуется 2 ведра навоза. Навоз должен быть хорошо перепревшим.