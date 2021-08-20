Дипломы ковид-диссидентам отказался выдавать ректор вуза в Петербурге
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Дипломы ковид-диссидентам отказался выдавать ректор вуза в Петербурге

6:12:358/20/2021Фото: Пресс-службы СПбГУП
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14 августа ректорат СПбГУП принял решение об отстранении от работы непривитых сотрудников вуза без выплаты им заработной платы.

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий отказался выдавать диплом ковид-диссидентам

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) запросил у Роспотребнадзора статус «COVID-free» вуза со снятием всех эпидемиологических ограничений и выразил обеспокоенность судьбой ковид-диссидентов. Об этом сообщается на сайте вуза. Как отметили в учебном заведении, сама выдача дипломов непривитым студентам по мнению членов Ученого совета дискредитирует систему высшего образования страны.

По итогам мониторинга на 16 августа, не нуждаются в прививках 91% студентов и почти 100% сотрудников СПбГУП. Только один преподаватель и шесть сотрудников отказались пройти вакцинацию, не имея на то медицинских оснований. Среди студентов начиная со 2 курса «отказники» составляют менее 9%.

В СПбГУП подчеркнули, что университет «вплотную приблизился к статусу COVID-free зоны», в связи с чем перспективы невакцинированных «отказников» «вызывают озабоченность» у его руководства.

«Встает вопрос о соотношении прав и учете интересов и «отказников», и привитых членов университетского сообщества. Сколько еще волн эпидемии предстоят стране – никто не знает», – отмечается в сообщении. Подчеркивается, что и привитые студенты, и их родители требуют обеспечения стабильности очного учебного процесса.

По мнению ректора вуза академика Александра Запесоцкого немотивированный официальной медициной отказ от вакцинации означает презрение студента как к общественным интересам, так и к науке, что в принципе не совместимо с университетским образованием: отказаться от прививки сегодня – хуже, чем «утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается солнце».

«Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета – вопрос чести вузовской профессуры», – подчеркнул  Запесоцкий, член двух российских и двух западноевропейских академий наук, один из самых маститых ученых – гуманитариев страны. Он отметил, что, когда человек отказывается от прививки без признанных наукой и практической медициной оснований, он демонстрирует невежество и недостаток фундаментальности образования, отсутствие полноценной картины мира. А это квалифицированный экзаменатор по любому предмету обязан выявить и зафиксировать соответствующей оценкой.

Администрация вуза заявила о намерении добиться от чиновников полного снятия эпидемиологических ограничений для вакцинированного большинства студентов и обеспечить стабильность образовательного процесса. Для студентов же 1 курса, не достигших совершеннолетия, планируется организовать занятия в отдельном здании. Все «отказники» будут переведены на дистанционный режим, сообщили в вузе.

14 августа ректорат СПбГУП принял решение об отстранении от работы непривитых сотрудников вуза без выплаты им заработной платы.

Примечательно, что речь идет об одном из самых передовых и успешных вузов страны. Конкурс на бюджетные места Минобрнауки составил здесь этим летом 69 человек на место. А трудоустройство выпускников вот уже более 15 лет стопроцентно. Образовательная модель СПбГУП отмечена премией Правительства России и дважды – Правительства Санкт-Петербурга.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", непривитые студенты в вузах Новосибирской области начнут новый учебный год 1 сентября на дистанте.

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