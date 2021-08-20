Правозащитник получил 7 лет колонии за интервью о притеснении русских в Казахстане

В Казахстане правозащитника, который дал интервью для издания «Царьград», отправили в колонию по причине усмотрения в беседе фактов, свидетельствующих о разжигании межнациональной розни.
Ермек Тайчибеков рассказал, что в стране начали распространяться русофобские настроения и происходит притеснение русских с одобрения местных властей.
- Мой брат, защищавший людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть. А погромщики, убивавшие людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе... Где справедливость в этом мире? В Казахстане её точно нет. Одна надежда на Россию, - рассказал Марлен Тайчибеков в беседе с «ПолитНавигатором».
Во время интервью, которое ранее дал осужденный, он упомянул о стычках националистов с дунганами (коренное население) в феврале 2020 года. Тогда погибли 10 человек, были ранены более сотни.
В суде признали высказывание правозащитника экстремистским и дали максимальный срок. Адвокаты были в шоке от приговора, так как дело разваливалось на глазах, считает защита.