Грушевое варенье – венец августа
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Грушевое варенье – венец августа

11:20:368/20/2021Фото: piqsels
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Варенье из целых груш - это что то невероятное! Сами груши можно использовать как десерт, а сироп для пропитки коржей или как топинг для мороженого - очень вкусно!

груша
Грушевое варенье обладает своим необычным вкусом и структурой фрукта

Для этого варенья можно выбирать как мелкие груши, так и крупные. К тому же, крупные груши при подаче потом можно начинить орехами, зефиром или даже шоколадом. Главная хитрость - выбирать плоды примерно одного размера, чтобы они проварились одновременно.

Для приготовления этого варенья нам потребуются груши сорта Лимонка. Переспелые плоды не нужно брать - нужны плотные груши. Их потребуется 1 кг 500 граммов. Сахара берем 1 кг 200г,  половину чайной ложки лимонки или столовую ложку лимонного сока. Это придаст варенью приятную кислинку и сохранит его янтарный цвет.

Груши предварительно моем. Удаляем место, где был цветочек (носик груши), которая напротив хвостика, а также нужно ухитриться и удалить серединку плодов с семенами с этой стороны. Хвостики оставляем - за них потом удобно брать сваренные груши. Да и при подаче - красиво.

Выкладываем плоды в кастрюлю, пересыпаем их сахаром и оставляем их на некоторое время для выделения сока. Если сока нет долго - добавьте на дно кастрюли 50 граммов воды. После этого кастрюлю накрываем крышкой и ставим на огонь. Следите, чтобы сахар не пригорал и снимайте пенку с варенья.

После того, как варенье закипит, его нужно выдержать 5 минут, снять с плиты и полностью остудить. Эту процедуру нужно повторять от 5 да 8 раз. Варить дольше 5 минут за один раз нельзя, иначе груши развалятся. Повторным нагреванием мы добиваемся того, чтобы груши стали мягкими.

Когда варим варенье в последний раз на плите, нужно добавить лимонной кислоты и дать ему закипеть. После этого в заранее простерилизованные баночки складываем при помощи вилки или ложки плоды груши. Заливаем сироп в банку и закрываем прокипячёнными крышками.

Переворачиваем банки и урываем "шубой" до полного остывания.

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