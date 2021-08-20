Прямо по стоящей на "зебре" машине перешел дорогу пешеход. Смотрите видео

В Сети опубликовано видео, на котором пешеход из Омска не стал обходить машину на пешеходном переходе.
Стоящий на "зебре" автомобиль в Омске был преодолен одним из проходящих прямо по нему, не сворачивая.
Шедшие через дорогу по улице Чокана Валиханова жители Омска обходили автомобиль, который полностью перегородил путь. Но один из пешеходов не стал мириться с неуважением к себе и преодолел препятствие, не сворачивая с дороги.
Мужчина с рюкзаком вспрыгнул на капот, а под конец упал, но поднялся и гордо проследовал далее.