Без вести пропал в Бердске рыбак в бейсболке: Ушел на рыбалку 18 августа
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Без вести пропал в Бердске рыбак в бейсболке: Ушел на рыбалку 18 августа

8:30:438/20/2021Фото: Лизы Алерт
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Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают 45-летнего бердчанина Вячеслава Макарова.

Разыскивают 45-летнего бердчанина Вячеслава Макарова

В Бердске ищут пропавшего рыбака в темно-серой бейсболке. Об этом 20 августа сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".
Разыскивают 45-летнего бердчанина Вячеслава Макарова, который 18 августа отправился на рыбалку и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Волонтеры сообщили приметы пропавшего мужчины:

Рост 180 см, телосложение плотное, цвет глаз сине-голубой, волосы темно-русые.

Был одет в светло-серую футболку, темно-синие спортивные штаны, темно-серую бейсболку, болотного цвета кроссовки.

Всех, кому известно о местонахождении Вячеслава Викторовича Макарова, просят сообщить по телефонам 112 и 8-800-700-54-52.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее объявляли в розыск мальчика с родинкой на подбородке из Бердска.

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