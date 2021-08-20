Без вести пропал в Бердске рыбак в бейсболке: Ушел на рыбалку 18 августа

В Бердске ищут пропавшего рыбака в темно-серой бейсболке. Об этом 20 августа сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".
Разыскивают 45-летнего бердчанина Вячеслава Макарова, который 18 августа отправился на рыбалку и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Волонтеры сообщили приметы пропавшего мужчины:
Рост 180 см, телосложение плотное, цвет глаз сине-голубой, волосы темно-русые.
Был одет в светло-серую футболку, темно-синие спортивные штаны, темно-серую бейсболку, болотного цвета кроссовки.
Всех, кому известно о местонахождении Вячеслава Викторовича Макарова, просят сообщить по телефонам 112 и 8-800-700-54-52.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее объявляли в розыск мальчика с родинкой на подбородке из Бердска.