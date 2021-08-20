Под мальчиком рухнула крыша пивзавода: Нелегальный рабочий попал в больницу Новосибирска

Прокуратура по сообщениям СМИ организовала проверку соблюдения трудовых прав несовершеннолетнего, получившего травму на предприятии, сообщили 20 августа в надзорном ведомстве Новосибирской области.
- 16-летний местный житель неофициально, без трудового контракта, трудоустроился на предприятие - пивзавод на ул. Петухова, 79 к. 2. Ребенок выполнял работу грузчика, скидывал с крыши здания демонтированное покрытие. При проведении ремонтных работ под ребенком провалилась кровля. Школьника с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи, - рассказали в облпрокуратуре.
Прокурор оценит соблюдение на предприятии "Русская Солодовенная Компания", а также подрядной организации "Армакс" трудового законодательства (об охране труда, о заключении трудового договора), а также законодательства о защите прав детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как стало известно, подросток устроился на пивзавод на лето, чтобы подработать.
— Сейчас подросток находится в нейрохирургическом отделении, его состояние стабильное, он находится в сознании. Мальчик получил сотрясение головного мозга, а также переломы. Но, к счастью, операция ему не потребовалась. Сейчас он продолжает находиться под наблюдением врачей, — цитирует КП-Новосибирск источник в областной больнице.