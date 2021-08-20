Серийный маньяк мог стать убийцей 9-летней Насти Муравьевой: Еще несколько детей убиты в Тюмени таким же способом
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Серийный маньяк мог стать убийцей 9-летней Насти Муравьевой: Еще несколько детей убиты в Тюмени таким же способом

10:32:538/20/2021Фото: Public Domain Pictures
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Детей держали в неволе, а потом задушили. В Тюмень прибыл следователь из Москвы Леонид Карчевский, который смог поймать «ангарского маньяка».

В Тюмени ищут маньяка, убивающего детей

Похищение и убийство девятилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой могло произойти от рук маньяка, считают в полиции.

30 июня в Тюмени стало известно о том, что школьница вышла погулять и больше не вернулась домой. Незадолго до исчезновения ее заметили в компании мужчины, пока неясно, кто это мог быть, но в правоохранительных органах подозревают, что им мог оказаться маньяк. В Тюмени проводятся мероприятия по поиску преступника, убившего и расчленившего свою последнюю жертву — Настю, по предварительным данным, перед тем, как убить ребенка, он связал ей руки проводом, заклеил рот скотчем и надругался.

С 1997 по 1999 годы в Тюмени бесследно пропали три девочки, пропавших в 2001 и 2002 года нашли мертвыми, их сначала долго держали в неволе, а потом задушили. В период с 2008 по 2010 годы пропали бесследно мальчик и две девочки. Последней жертвой предполагаемого маньяка стала Настя Муравьева.

- Очень похожий почерк везде. Всех похищенных длительное время удерживали до убийства. Будут проверять перерывы между похищениями, кто из поднадзорных сидел в это время, уезжал куда. Конкретного подозреваемого нет. И 100-процентной уверенности нет, что это один и тот же человек. Но очень похоже, — сказал 5-tv.ru собеседник.

В Тюмень прибыл следователь из Москвы Леонид Карчевский, который смог поймать «ангарского маньяка», есть версия, что Настя могла находится в одном доме с мужчиной под именем Поль Григье Де Женотье, ранее его замечали за домогательствами к детям.

- Карчевский уже работал по Тюмени раньше, вот его и отправили. Другие версии тоже рассматриваются. Этого соседа продолжат „крутить“, ну и экспертизы будут смотреть, — добавил собеседник.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Настя пропала в июне. Ее расчлененное тело в пакете нашли только в августе.

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убийствоманьякдетиНастя МуравьеваПоль Григье Де ЖенотьеЛеонид Карчевский
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