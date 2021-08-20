Телеканал "Дождь"* Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов. Полный список
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Телеканал "Дождь"* Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов. Полный список

10:56:228/20/2021Фото: vk.com
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В список иноагентов вошли также 6 журналистов "Важных историй".

Минюст включил телеканал "Дождь"*, Istories fonds* и еще шесть журналистов в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, телеканал "Дождь"* и Istories fonds*. Такая информация появилась на сайте министерства 20 августа.
Как говорится в документе, в реестр включены "ООО "Телеканал "Дождь"* и юридическое лицо Istories fonds*, зарегистрированное в Латвийской Республике".

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, шесть журналистов издания "Важные истории", следует из списка, опубликованного на сайте ведомства.

В список иноагентов включены Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин, Дмитрий Великовский.

Согласно официальному сайту "Важных историй", все они входят в авторский коллектив издания.

Всего в списке 43 СМИ и журналиста, признанных иностранным агентами. 23 июля Министерство юстиции внесло в реестр СМИ-иноагентов издание The Insider, а также пятерых журналистов: Михаила Рубина, Илью Рождественского, Софью Гройсман, Юлию Апухтину и Алексея Пастернака.

Ранее, 15 июля, стало известно, что Генеральная прокуратура РФ признала издание «Проект» нежелательной иностранной неправительственной организацией. Поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность «Проекта» якобы «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». В тот же день Минюст внес в список СМИ-иноагентов сразу восемь журналистов. Это главред «Проекта» Роман Баданин, корреспонденты «Проекта» Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин, а также главред «Открытых медиа» Юлия Ярош, редактор отдела политики ОМ Максим Гликин, Елизавета Маетная из «Радио Свобода»*.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

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