Храбрые поздравления для офицеров в праздник 21 августа: Прикольные открытки для отправки по смс и по whatsapp

День прекрасный офицерский,
Пусть запомнится он нам,
В честь его сегодня можно
Честно выпить по сто грамм.
Все в душе мы — офицеры,
Пусть и разные чины,
И конечно же, за это
Дружно тост поднять должны!
***
С днем офицера поздравляю.
Я славлю силу, доблесть, честь.
Нам не страшны любые беды,
Когда такие парни есть.
Пусть благородство не оставит,
И будет сильной пусть душа,
Пусть вдохновляет вас призвание
И жизнь пусть будет хороша.
Здоровья вам, успехов в жизни,
Присягу данную беречь,
Пусть звезды новые коснуться
За все заслуги ваших плеч.
Порой пусть служба неспокойна,
Быть офицером — так достойно!
Почет всегда, признание близких,
Хотя в работе столько риска.
Пусть дома любят, ждут и верят.
Судьба откроет к счастью двери.
Пусть все плохое в миг умчится,
Пусть что задумано случится!
***
Сегодня праздник офицеров,
Я поздравляю с этим днем!
Вам — мира, радости и веры,
Пускай сердца горят огнем!
Ведь вы бесстрашны и красивы,
Страну готовы защищать,
Пусть будет ваша жизнь счастливой,
Чтоб вверх стремится, процветать!
***
Здравия тебе, успеха,
Счастья, а еще побед,
Офицера поздравляю,
Жить желаю целый век.
Праздник этот очень важный,
Доблестью пропитан он,
Мужественный и отважный,
Защитить сумеешь дом.
Ты пример для подражанья,
Современности герой,
Пусть все будет превосходно,
Очень я горжусь тобой!
Источник: pozdravok.ru