Храбрые поздравления для офицеров в праздник 21 августа: Прикольные открытки для отправки по смс и по whatsapp
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Храбрые поздравления для офицеров в праздник 21 августа: Прикольные открытки для отправки по смс и по whatsapp

5:15:528/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

21 августа в России празднуется День офицера. Эта дата не является государственным праздником, но, тем не менее, традиция чествовать офицеров.

День офицера

День прекрасный офицерский,
Пусть запомнится он нам,
В честь его сегодня можно
Честно выпить по сто грамм.

Все в душе мы — офицеры,
Пусть и разные чины,
И конечно же, за это
Дружно тост поднять должны!

***

С днем офицера поздравляю.
Я славлю силу, доблесть, честь.
Нам не страшны любые беды,
Когда такие парни есть.

Пусть благородство не оставит,
И будет сильной пусть душа,
Пусть вдохновляет вас призвание
И жизнь пусть будет хороша.

Здоровья вам, успехов в жизни,
Присягу данную беречь,
Пусть звезды новые коснуться
За все заслуги ваших плеч.

День офицера

Порой пусть служба неспокойна,
Быть офицером — так достойно!
Почет всегда, признание близких,
Хотя в работе столько риска.

Пусть дома любят, ждут и верят.
Судьба откроет к счастью двери.
Пусть все плохое в миг умчится,
Пусть что задумано случится!

***

Сегодня праздник офицеров,
Я поздравляю с этим днем!
Вам — мира, радости и веры,
Пускай сердца горят огнем!

Ведь вы бесстрашны и красивы,
Страну готовы защищать,
Пусть будет ваша жизнь счастливой,
Чтоб вверх стремится, процветать!

***

Здравия тебе, успеха,
Счастья, а еще побед,
Офицера поздравляю,
Жить желаю целый век.

Праздник этот очень важный,
Доблестью пропитан он,
Мужественный и отважный,
Защитить сумеешь дом.

Ты пример для подражанья,
Современности герой,
Пусть все будет превосходно,
Очень я горжусь тобой!

Источник: pozdravok.ru

«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
14-летняя дочь мужа Макеевой подала на артистку в суд
Талибы сказали, как и когда будут казнить афганцев
Талибы прямо сказали, что сделают с женщинами в Афганистане
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Арзамасова выложила первое фото после родов
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Фото Асмус с "изувеченным" лицом взволновало Сеть
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Васильева уволена: важные детали произошедшего
Подросток убил всю свою семью в РФ: вердикт суда
Крушение самолета в Подмосковье: выживших нет
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
праздникпоздравленияпраздникиДень офицераоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Храбрые поздравления для офицеров в праздник 21 августа: Прикольные открытки для отправки по смс и по whatsapp
5:15:52 8/21/2021
Храбрые поздравления для офицеров в праздник 21 августа: Прикольные открытки для отправки по смс и по whatsapp
Гены родителей могут влиять на успехи ребенка в учебе, унаследованные или нет
5:00:31 8/21/2021
Гены родителей могут влиять на успехи ребенка в учебе, унаследованные или нет
В США штат один за другим требуют обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников школ
4:30:08 8/21/2021
В США штат один за другим требуют обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников школ
Вакцину Moderna от коронавируса одобрили для детей от 12 до 17 лет
4:00:24 8/21/2021
Вакцину Moderna от коронавируса одобрили для детей от 12 до 17 лет
Гороскоп Голубой Луны: как "предательская" Луна Полнолуния 21 и 22 августа повлияет на вас
3:30:14 8/21/2021
Гороскоп Голубой Луны: как "предательская" Луна Полнолуния 21 и 22 августа повлияет на вас
Беспощадный штамм Дельта поражает детей и вызывает опасения, когда откроются школы
3:00:42 8/21/2021
Беспощадный штамм Дельта поражает детей и вызывает опасения, когда откроются школы
13 странных причин, почему парни ведут себя отстраненно, когда ты им нравишься
2:30:44 8/21/2021
13 странных причин, почему парни ведут себя отстраненно, когда ты им нравишься
Почему у женщин с высокими требованиями всегда будут лучшие парни
2:00:48 8/21/2021
Почему у женщин с высокими требованиями всегда будут лучшие парни
Мужчина рассказал о пяти способах: как женщины могут привлечь к себе безумного влюбленного мужчину
1:30:31 8/21/2021
Мужчина рассказал о пяти способах: как женщины могут привлечь к себе безумного влюбленного мужчину
Вакцина против ковид Pfizer менее стойкая, чем AstraZeneca: исследование
1:00:05 8/21/2021
Вакцина против ковид Pfizer менее стойкая, чем AstraZeneca: исследование