Добрые и душевные открытки и слова для офицеров 21 августа в профессиональный праздник

Доблесть, честь и мужество
Ваше прославляем,
Вас с Днем офицера
Страна вся поздравляет.
Желаем, чтоб стояли
Стеною нерушимой,
Мир страны родной
Бережно хранили.
Под вашею защитой,
Пусть цветет держава,
Пусть плещутся знамена,
Офицерам, слава!
Желаю соответствовать
Вам званию офицера.
Смекалки, храбрости и сил
Чтоб не было предела.
Любви взаимной на века,
И подвигов, и славы.
Чтоб были гордостью всегда
Вы для родной державы!
Офицер — это ваше призвание,
Выполняете верно задание,
Много нервов на службе убито,
Служба ваша зато не забыта,
Эта должность — то, что надо,
Только служба до упаду,
Вы здоровье свое берегите,
Добрым людям всегда помогите.
Поздравляем вас с днем офицера,
С вами наша надежда и вера!
Поздравляю с Днем офицера!
Поздравляю тебя от души!
Только ввысь пусть стремится карьера,
Я желаю успехов больших!
Будь отважным, честным и бравым,
Своей Родине верно служи,
Ведь важны для нашей державы
Благородные только мужи!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru