Добрейшие поздравления для любителей животных во Всемирный день бездомных животных 21 августа
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Добрейшие поздравления для любителей животных во Всемирный день бездомных животных 21 августа

8:15:178/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ежегодно в третью субботу августа отмечают Всемирный день бездомных животных. Его учредили в 1992 году.

Всемирный день бездомных животных

Сегодня есть повод милосердие свое проявить,
И к братьям нашим меньшим внимание свое уделить!
Проблема бездомных животных остро перед нами стоит,
Дай кров хоть кому-то из них, это весь мир обустроит!
Человек отвечает за всю природу на планете,
Чтобы дружно жили и животные, добрее были дети!
Накорми хоть одно живое существо в этот день,
И мир станет чище, светлее и намного добрей!

Всемирный день бездомных животных

Бездомный кот или пес они же были домашними,
Просто хозяева их бывшие были совсем неважными!
В День бездомных животных мы к людям взываем,
И к их бережному отношению к питомцам призываем!
Давайте не будем выбрасывать котят на произвол,
Ведь как и собак их ждет смертельный отлов!
Просто ответственно надо к животным относиться,
Ведь кошка или собака не повод самоутвердиться!

Всемирный день бездомных животных

Когда-то этот абсолютно дикий кот имел и дом, и уход,
Но людям он поведением или привычками не угодил,
Решили избавиться навсегда от него, от дома его освободил!
Сегодня в День бездомных животных люди поймите,
Что мы виноваты в том, что они есть, Вы это примите!
Давайте все вместе гуманно проблему эту решать,
И не дадим никому от холода и голода умирать!
Давайте их кормить и главное своих не выгонять!

***

Человек тот, кто делает эволюцию и прогресс,
Но несколько проступков может привести к регрессу!
Мы все вроде бы и сострадаем и не очень злые,
Но посмотрите сколько брошенных животных любых!
Сегодня во Всемирный день бездомных зверей,
Возьми хоть какому-нибудь котенку молока налей!
А лучше принеси его домой, помой и обогрей,
И поверь преданней, чем он не будет у тебя друзей!


Источник: pozdravik.ru

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