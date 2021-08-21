Одержимая пластической хирургией медсестра требует грудь очень большого размера: почему врачи против?
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Одержимая пластической хирургией медсестра требует грудь очень большого размера: почему врачи против?

5:30:228/21/2021,МОНИК ФРИДЛЕНДЕРФото: @E!
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«Пластическая хирургия - это то, как я делаю это, и это то, что делает меня счастливой. Это дает мне уверенность быть лучшей версией себя».

2-летняя медсестра из Мельбурна Тара Джейн МакКонахи (на фото) дебютировала на E! реалити-шоу провалилось недавно в надежде убедить докторов Нассифа и Даброу поставить ей большие имплантаты

Одержимая пластической хирургией австралийка с грудью E-cup потерпела неудачу в поисках больших имплантатов после того, как ей отказали из-за ее веса.

Тара Джейн МакКонахи, 32-летняя медсестра из Мельбурна, дебютировала на E! реалити-шоу и провалилась недавно в надежде убедить докторов Пола Нассифа и Терри Даброу поставить ей имплантаты большего размера, пишет dailymail.co.uk.

«На мне все крошечные, кроме моих грудей ... Я ищу сундук побольше!» она сказала продюсерам.
«В настоящее время у меня есть 540 CC <силикона для грудных имплантатов>, и я им совсем не довольна», - сказала она.
Тара, которая сравнивает себя с «пластиковой куклой», сказала, что заметила «эффект ряби» на коже груди и надеется, что «заполнение пространства больше» решит проблему.

«В основном, что мне не нравится в них, так это то, что они недостаточно большие», - объяснила она.

«Я просто недовольна»: Тара, которая сравнивает себя с «пластиковой куклой», сказала, что заметила «эффект ряби» на коже на своей груди и надеется, что «заполнение пространства больше» решит проблему

Тара сказала, что «любит внимание» и что пластическая операция вселяет в нее уверенность.

«Я просто подумала, что сделать пластическую операцию и иметь большую грудь, это будет вау-фактором и именно то, что мне нужно», - сказала она.

Но Тара была разочарована после того, как врачи заявили, что ее вес был «опасно низким» - 45 кг, что делало ее слишком худой, чтобы носить имплантаты большего размера.
«Меня действительно беспокоит общее самочувствие Тары», - сказал доктор Нассиф.

«Не только в том, что касается хирургии, но ей действительно нужно стать физически и психически здоровой».

Осмотрев ее грудь, доктор Даброу объяснил, что «эффект ряби» был вызван большим размером ее имплантатов, оказывающих давление на ее тело, в результате чего окружающая кожа становилась тонкой и чрезмерно растягивающейся.

В конце консультации врачи сказали Таре, что, возможно, они смогут увеличить ее грудь, если она прибавит хотя бы 10-15 процентов своего веса.

Тара до операций

«Если мне придется апеллировать к ее желанию установить имплантаты большего размера, чтобы она позволила себе быть более здоровым человеком, я собираюсь это сделать», - сказал доктор Даброу после консультации.

Тара потратила около 200000 долларов на трансформацию пластической хирургии, включая шесть пластических операций на носу, пять операций по увеличению груди и бесчисленные инъекции ботокса и филлера.

«Я думаю, что в наше время очень важно, чтобы женщина могла выразить то, что она чувствует, и просто выразить все о красоте», - сказала она The Morning Show в прошлом году.

«Пластическая хирургия - это то, как я делаю это, и это то, что делает меня счастливой. Это дает мне уверенность быть лучшей версией себя».

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