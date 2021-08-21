Вакцину Moderna от коронавируса одобрили для детей от 12 до 17 лет

Агентство по надзору за соблюдением законодательства в области лекарственных средств и товаров медицинского назначения показало, что укол безопасен.
Moderna стала второй вакциной против Covid, одобренной для британских детей после Pfizer
Британцам в возрасте 16 и 17 лет не требуется разрешение родителей на вакцинацию.
Вакцина Moderna от COVID была одобрена для вакцинации всех детей в возрасте от 12 до 17 лет, что является признаком того, что Великобритания все больше приближается к регулярному уколу детей.
Обзор, проведенный Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), которое занимается надзором за наркотиками, показал, что укол был безопасным и эффективным для молодежи, сообщает dailymail.co.uk.
Это вторая вакцина против коронавируса, одобренная для британских детей после того, как компания Pfizer, использующая ту же технологию, получила зеленый свет в июне.
Все подростки в возрасте 16 и 17 лет уже приглашены для вакцинации Pfizer, и для их получения не требуется разрешение родителей или опекунов.
Но в настоящее время приглашаются только лица младше 16 лет, которые живут с уязвимыми людьми или сами имеют слабый иммунитет.
Однако на прошлой неделе руководители здравоохранения намекнули, что Великобритания может последовать примеру США в вакцинации всех детей старше 12 лет. Более 10 миллионов детей в возрасте до 18 лет в Америке уже получили свою первую прививку.
Ожидается, что вакцина от коронавируса Moderna будет внедрена в возрастных группах от 12 до 17 лет аналогичным образом, если в ближайшие несколько дней руководство не изменится.
Министерство здравоохранения запросило официальную рекомендацию у своей консультативной группы по прививкам, не входящей в MHRA.
Уколы Moderna и Pfizer были связаны с миокардитом - редкой сердечной проблемой, от которой страдает примерно один из 20 000 молодых людей.
Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил, что риск воспаления сердца по-прежнему перевешивает пользу уколов Covid для здоровых детей до 16 лет.
Прежде чем давать рекомендации, JCVI рассмотрит испытания Moderna своего укола Covid у детей.
Группа, вероятно, рассмотрит возможность внедрения вакцины за рубежом, где вакцина уже вводится детям.
Д-р Джун Рейн, исполнительный директор MHRA, сказала: «Я рад подтвердить, что вакцина против Covid, произведенная Moderna, теперь разрешена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы.
«Мы внедрили комплексную стратегию наблюдения за безопасностью для мониторинга безопасности всех одобренных в Великобритании вакцин против Covid-19, и это наблюдение будет охватывать возрастную группу от 12 до 17 лет.
«Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) должен давать рекомендации относительно того, следует ли этой возрастной группе вакцинироваться вакциной Covid, произведенной Moderna, в рамках программы внедрения».
Всем подросткам в возрасте 16 и 17 лет в Великобритании должна быть предложена вакцина от коронавируса к следующему понедельнику (23 августа) в соответствии с инструкциями JCVI.
Это даст им возможность повысить уровень защиты до начала учебного года в сентябре, когда ожидается резкий рост инфекций.
Другие страны уже некоторое время успешно вакцинируют детей младшего возраста, но Великобритания заняла более осторожный подход.
Пока JCVI рекомендует вакцину Pfizer для детей младше 16 лет только в том случае, если у них сильно ослаблена иммунная система или есть трудности с обучением.
Молодые люди, живущие с членами семьи с ослабленным иммунитетом, также имеют право на укол.
JCVI утверждает, что здоровые дети подвергаются настолько низкому риску заражения коронавирусом и длительным Covid, что крошечный риск сердечных проблем после вакцинации перевешивает пользу.
Вероятность развития миокардита, воспаления сердечной мышцы, у молодых людей после второй дозы вакцины Pfizer составляет один к 20 000.
Поскольку вакцины Moderna и Pfizer используют одну и ту же технологию мРНК, риск считается одинаковым.
В прошлом месяце в выпусках рекомендаций JCVI заявила, что риск смерти ребенка от Covid составляет всего один на миллион.
Основным преимуществом вакцинации детей является защита пожилых людей, что вызывает несколько споров.
Представитель департамента сказал: «Мы приветствуем известие о том, что вакцина Moderna была одобрена как безопасная и эффективная для людей в возрасте от 12 лет и старше.
«Как и в случае со всеми другими разрешениями, теперь мы будем руководствоваться независимым Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации (JCVI) и запросили у него официальную рекомендацию о том, вводить ли эту вакцину людям в возрасте от 12 до 17 лет.
«Всем молодым людям в возрасте от 16 до 17 лет, клинически уязвимым детям в возрасте от 12 до 15 лет и людям, живущим со взрослыми с ослабленным иммунитетом, к понедельнику, 23 августа, будет предложена первая доза укола Pfizer».
Первоначально в июле JCVI заявило, что вакцину Pfizer не следует регулярно вводить детям 16-17 лет.
Но в начале этого месяца ситуация резко изменилась из-за роста числа инфицированных подростков, серьезно заболевших вариантом Delta.
Данные NHS показывают, что в настоящее время ежедневно в больницу поступают около 20 инфицированных Covid детей в возрасте от шести до 17 лет.
Для сравнения, до начала июля курс был однозначным, когда третья волна начала стремительно накручиваться. В мае было два дня, когда ни одного ребенка не госпитализировали.
Крошечное количество детей, которые серьезно заболевают, - главный аргумент критиков решения No10 о расширении сети на молодежь.
Данные также предполагают, что примерно у одного из 15 000 мальчиков-подростков, которым уколы Pfizer, разовьется миокардит, который может привести к сердечной недостаточности.
Это вызвало обеспокоенность по поводу соотношения риска и пользы для детей, особенно мальчиков, у которых может быть до 14 раз больше шансов получить поражение из-за этого осложнения.
Но другие ученые согласны с действиями Великобритании по вакцинации детей, говоря, что случаи заболевания обычно протекают в легкой форме.
Любое увеличение распространенности изменяет баланс риска и пользы в пользу уколов, потому что опасность, которую представляет Covid, искажена.
Профессор Финн, педиатр из Бристольского университета, сказал, что, хотя у большинства молодых людей вирус будет только в легкой форме, вакцины будут эффективны для предотвращения серьезных случаев.
КАКОВЫ ЗА И ПРОТИВ вакцинации детей?
Плюсы
Защита взрослых
Главный аргумент в пользу вакцинации детей заключается в том, чтобы не допустить, чтобы вирус оставался в циркуляции достаточно долго, чтобы он мог передаваться обратно взрослым.
Эксперты опасаются, что невакцинированные дети, возвращающиеся в классы в сентябре, могут привести к буму заболеваемости среди людей в этой возрастной группе, так же как иммунитет от уколов, переданных старшим поколениям в начале года, начинает ослабевать.
Это может спровоцировать новую волну распространения вируса, если его не остановить, поскольку уровни инфицирования вызовут больше госпитализаций и смертей, чем в течение лета.
Как избежать длительного Covid у детей
Хотя риск серьезного заражения Covid остается низким для большинства детей, ученые до сих пор не уверены в том, какие долгосрочные последствия вирус может оказать на них.
В частности, были высказаны опасения по поводу заболеваемости длительным Covid - малоизученным состоянием, когда симптомы сохраняются в течение гораздо большего количества недель, чем обычно, - у молодых людей.
Исследование, опубликованное вчера вечером Королевским колледжем Лондона, показало, что менее двух процентов детей, у которых развиваются симптомы Covid, продолжают страдать вместе с ними более восьми недель.
Только 25 из 1734 обследованных детей - 0,01 процента - страдали симптомами дольше года.
Минусы
Риск для здоровья
Чрезвычайно редкие случаи редкого сердечного заболевания были связаны с вакциной Pfizer у молодых людей.
Данные Центров по контролю и защите заболеваний (CDC) в США, где уже вакцинировано 9 миллионов детей в возрасте от 12 до 17 лет, показывают, что вероятность развития миокардита у мальчиков в этой возрастной группе составляет примерно 1 из 14 500 - 18 000. после получения второй дозы вакцины.
Это исчезающе мало. Для сравнения: шанс найти четырехлистный клевер - один из 10 000, а вероятность того, что у женщины родятся тройни, - один из 4478.
Риск выше, чем у лиц в возрасте от 18 до 24 лет (каждый от 18000 до 22000), от 25 до 29 лет (каждый от 56000 до 67000) и людей в возрасте от 30 лет и старше (один из 250 000 до 333000). Но, опять же, это очень мало.
Британский регулирующий орган по лекарственным средствам MHRA перечисляет редкое сердечное заболевание как очень редкий побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna.
Они сказали: «Были очень редкие сообщения о миокардите и перикардите (медицинский термин для обозначения состояния), возникающих после вакцинации. Обычно это легкие случаи, и люди, как правило, выздоравливают в течение короткого времени после стандартного лечения и отдыха».
По данным органа здравоохранения, было предотвращено более чем в четыре раза больше госпитализаций, чем было случаев миокардита, вызванного вакциной, у детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Уколы надо делать в другие страны
Эксперты также заявили, что было бы лучше пожертвовать уколы, предназначенные для подростков из Великобритании, в другие страны, где огромная часть уязвимого населения остается невакцинированной.
Это было бы не только моральным шагом, но и собственными интересами Великобритании, потому что вирус будет оставаться угрозой для Великобритании, пока он будет свирепствовать в любой точке мира.
Большинство стран мира значительно отстают от Великобритании с точки зрения развертывания вакцины, при этом страны Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки остаются особенно уязвимыми.
Эксперты утверждают, что прививки можно было бы лучше использовать для вакцинации пожилых людей в этих странах и, таким образом, для предотвращения распространения вируса в глобальном масштабе и дальнейшей мутации, чем при вакцинации детей в Великобритании.
Профессор Дэвид Ливермор из Университета Восточной Англии сказал: «Ограниченные запасы вакцин гораздо лучше использовать в странах и регионах с большим уязвимым пожилым населением, которое в настоящее время остается невакцинированным - в Австралии, а также в большей части Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. как Африка ».