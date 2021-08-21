Гороскоп Голубой Луны: как "предательская" Луна Полнолуния 21 и 22 августа повлияет на вас

Голубая Луна в воскресенье, 22 августа, будет насыщена событиями. Вот как «предательская» Луна повлияет на вас.
Этот год был особенным астрологически: метеорные дожди, несколько Суперлуний, полное лунное затмение и солнечное затмение, сияющие на нас в разных точках. В эти выходные нас встретит самое важное из них: Голубая луна. Вот как «предательская» Луна в эти выходные повлияет на вас, согласно PsychicWorld.com и известному мистику и астрологу Инбаалу Хонигману, пишет express.co.uk.
Вы, наверное, слышали фразу «однажды на голубой луне» в контексте того, что случается редко. Это потому, что Голубая Луна случается только раз в два-три года.
Синяя Луна бывает, когда в календарном месяце более одного Новолуния или Полнолуния или когда их более трех в сезоне.
Этим летом есть четыре полнолуния, что делает его Голубой Луной.
Луна не кажется синей, когда это Голубая Луна… так почему же она называется Голубой Луной?
Что ж, Инбаал объяснил: «Считается, что его название произошло от древнеанглийского слова «предавать», поскольку оно расходится с типичной фазой Луны.
Поскольку полнолуние является эмоциональным делом, эта независимая луна, несомненно, окажет еще более сильное влияние на наши эмоции!
В частности, Голубая Луна - это время, когда раскрываются секреты.
Если секреты замечательные и особенные, например, предложение или рождение ребенка, это может быть очень романтичный момент.
Если секреты неверного характера, они могут нанести ущерб вашим партнерским отношениям.
Внимательно следите за любой новой информацией во время луны «предателя».
Поскольку Голубая Луна тесно связана с нашими эмоциями и настроением, важно знать, как эта редкая Луна повлияет на вас, чтобы вы могли ориентироваться по ней.
Как "предательская" Луна в эти выходные повлияет на вас
Во время каждого полнолуния мы обычно испытываем повышенную чувствительность.
Если ее не направить правильно, повышенная чувствительность может вызвать у вас усталость и чрезмерную эмоциональность.
Однако Инбаал сказал: «Если вы примете волны этой фазы Луны, вы найдете больше возможностей для духовности и исцеления в это время.
Ваше воображение и мечты станут более яркими, что сделает его прекрасным временем для проявления, пока ваши познавательные способности находятся на пике».
Полнолуние в воскресенье происходит в Водолее второй раз подряд, в то время как Солнце находится во Льве.
Инбаал сказал: «Эти могущественные и харизматические знаки добавят масла в ваши проявления. С Солнцем во Льве наш внутренний шоумен выйдет играть под Голубой луной. Приготовьтесь к последнему спонтанному уик-энду веселья, поскольку Солнце должно быстро превратиться в организованную Деву, а это означает, что легкомыслие лета начнет уступать место стойкости осени».
Полнолуние будет в Водолее, гуманитарном знаке зодиака, и поэтому мы будем чувствовать себя более щедрыми по отношению к тем, кому повезло меньше, чем мы, и, возможно, даже с большей готовностью вернуть этого трудного бывшего!
Инбаал сказал: «Как в романтических, так и в платонических отношениях у вас будет побуждение отдавать и помогать, что может укрепить отношения в вашей жизни. Это второе полнолуние в Водолее подряд (обычно вы ждете между ними год), так что вы можете начать чувствовать себя весьма раздраженным своим добродушием!»
На Голубой Луне вы должны много думать и самоанализировать.
Инбаал рекомендовал: «Подумайте, чем бы вы хотели заниматься в своей жизни. Будь то переезд за границу, открытие бизнеса или что-то еще, сейчас самое время начать планирование!»
Экстрасенс рекомендует заряжать кристаллы цитрина под Голубой луной, потому что это кристалл выбора для «проявления изобилия и процветания».