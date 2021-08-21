Почему у женщин с высокими требованиями всегда будут лучшие парни

Женщины, требующие особого подхода, привлекают хороших мужчин. Женщины, не требующие особого подхода, привлекают придурков … или вообще не привлекают мужчин. Вам это противоречит интуиции? Вы думали, что чем меньше вы ожидаете от мужчины, тем больше вы ему нравитесь?
Есть ли разница между заботливым мужчиной и женщиной, требующей высоких затрат?
Что ж, подумайте вот о чем: хороший мужчина - уверенный в себе, зрелый и настроенный на отношения - хочет дать женщине и сделать ее счастливой, пишет yourtango.com. Он должен знать, что он вам нужен и что он улучшает вашу и без того прекрасную жизнь, так разве это для женщины наоборот?
Что такое требовательная женщина?Что значит быть ответственным за обслуживание? Человек, требующий особого подхода, - это человек, который просто хочет, чтобы с ним обращались так, как он заслуживает.
Женщина, просто желающая, чтобы с ней обращались правильно, не должна считаться требовательной к уходу. Иногда на женщин навешивают ярлык «требующих особого ухода», потому что некоторые люди не понимают, что такое «высокое содержание» на самом деле или как оно требует особого ухода.
Вы можете сказать, требует ли женщина особого ухода, когда она просто говорит об этом так, как есть, и если ей нужно и она хочет от вас большего, она сообщит вам об этом. Во всяком случае, женщина с высоким уровнем обслуживания не поселенец.
Иногда люди думают о женщине с высоким уровнем обслуживания или о девушке с высоким уровнем обслуживания как о диве, и если бы вы встретились с женщиной с высоким уровнем обслуживания, все, что она была бы, - это властная девушка, которая просто хочет вашу кредитную карту и много внимания. Однако это не так.
Настоящая женщина с высокими требованиями к содержанию - это, как правило, женщина, которая устанавливает высокие стандарты для своего партнера и, конечно же, для себя. Согласно Urban Dictionary, у нее «большая потребность в привязанности или внимании; у нее больше потребностей и /или требований, и поэтому она более трудна».
Реальность такова, что у многих женщин есть ожидания и требования, которым необходимо соответствовать при свиданиях. Если это требует значительного ухода за ними, то каждая женщина должна стремиться к высокому содержанию.
Что означает, когда мужчина говорит, что женщина требует особого ухода?Когда мужчина говорит, что женщина требует особого ухода, может быть два разных значения, разница в реакции плохого мужчины и хорошего мужчины.
Хороший мужчина хочет женщину, требующую особого ухода, или сказал бы, что женщина требует особого ухода, потому что он знает, что она уважает и любит себя. Он не хочет нести полную ответственность за ваше счастье. (Вот почему я сказал, что он хочет «улучшить» вашу жизнь, а не «быть» вашей жизнью).
Плохой мужчина сказал бы, что женщина требует особого ухода, потому что он не уважает ее, ее чувства или ее стандарты, потому что он думает только о своих чувствах и о том, что она много «работает».
Чтобы определить, относитесь ли вы к женщине, требующей особого ухода, оглянитесь на предыдущие отношения (короткие или длительные) и ответьте на следующие вопросы:1. Были ли какие-нибудь хорошие парни, которые могли уйти, потому что вы действовали так, как будто он вам не нужен и / или, похоже, не ждали от него никаких ожиданий?
2. Мужчины, которых вы привлекаете, «хорошие парни»? Они дарители или берут?
3. Вы знаете свои границы и придерживаетесь их?
4. Насколько хорошо вы показываете ему, что уважаете себя?
5. Если милый парень приглашает вас на вечер пятницы в пятницу утром, вы соглашаетесь? Когда он не звонит или опаздывает, ты говоришь ему, что это нормально, потому что ты не хочешь его отпугнуть? (Кстати, я думаю, что он получает один бесплатный пропуск на них.) Когда он говорит вам, что слишком занят, чтобы видеться с вами неделю за неделей, вы все еще держитесь?
6. И как это у вас работает?
А теперь представьте, что вы девушка, которой ничего не нужно (или, по крайней мере, не действует так, как вы). Мистер Хороший Человек не выберет вас в качестве партнера. Он может спать с вами, но не будет встречаться с вами или женится на вас . Если вы не дадите ему возможности стать вашим героем и не покажете, что знаете, что достойны его, он уйдет прежде, чем вы сможете сказать: «Почему он не позвонил?»
С другой стороны, предположим, что вы любезно получаете его комплименты и выказываете восторженную признательность за большие и маленькие дела, которые он для вас делает. Может быть, вы иногда спрашиваете его совета и позволяете ему открыть банку с рассолом.
Вы также устанавливаете и соблюдаете границы, ожидаете, что он сдержит свое слово, и ожидаете особого отношения. Это, наряду с вашей добротой к нему, говорит мистеру Хорошему Человеку о том, что ваши отношения важны. Вы можете приветствовать его в своей жизни и уверены в том, кто вы есть, чего хотите и как этого добиться.
Вот почему так важно быть заботливой женщиной, чтобы получать то, что заслуживаете. Разве это не смешно? Все это время мы думали, что простота обслуживания была ключом к тому, чтобы заполучить этого парня. Собственно, это было в старшей школе.
Оказывается, лучше быть заботливой женщиной. Взрослая женщина, стремящаяся разделить свою жизнь со взрослым мужчиной, ничего не ожидает, только получает того парня, который не хочет ничего вам давать.