Мужчина рассказал о пяти способах: как женщины могут привлечь к себе безумного влюбленного мужчину

Если вы последуете этим простым советам, вам будет довольно легко узнать, как заставить парня полюбить вас и заставить его сильно вас хотеть.
Вы можете заметить, что уже естественным образом применяете некоторые приемы и тактики флирта, но использования всего одного или двух недостаточно, пишет yourtango.com.
Если вы действительно хотите, чтобы он хотел, желал и нуждался в вас, вам нужно научиться делать все пять. Вот как.
Вот 5 советов для женщин, как заставить мужчину сильно вас хотеть.
1. Иметь свою жизнь.Вероятно, самый непонятый и противоречащий здравому смыслу совет, который я могу вам дать, - это то, что вам нужно жить собственной жизнью, но что это вообще значит?
Собственная жизнь означает, что у вас должны быть собственные интересы, независимые от вашего мужчины. Это такие вещи, как хобби, занятия и даже друзья, которые вам очень нравятся, но вашему мужчине не обязательно так интересны.
Такая собственная жизнь так важна по ряду причин.
Вам нужно показать мужчине, что вам действительно нравится его компания и присутствие, но в то же время вы должны дать ему понять, что он вам не нужен.
Если вы покажете мужчине, что он вам не нужен, он станет уважать вас еще больше. Если вы отчаянно нуждаетесь в нем и бросаете ради него свою жизнь, он быстро поймет, что ему больше не нужно работать ради вашей любви и уважения. Когда это произойдет, он в конечном итоге потеряет к вам уважение.
Женщины, у которых есть своя жизнь, гораздо привлекательнее для парня.
Мужчины на самом деле очень похожи на кошек: когда они легко могут вас заполучить, им так же легко наскучит вы (как кошка и свисающий кусок шпагата). Но когда им придется много работать, чтобы завоевать вас, вы их привлечете гораздо больше.
Поэтому, когда у вас есть своя собственная жизнь, с вами, естественно, будет труднее общаться, и вы будете менее доступны - идеально для того, чтобы он захотел вас еще больше.
2. Сначала полюбите себя.Я определенно не хочу получать с вами все «у-у-у» или духовное, но вы действительно должны спросить себя: «Люблю ли я себя? »
Когда вы думаете об этом, как парень может любить и хотеть вас, если вы даже не любите и не хотите себя?
Если вы еще не полностью влюблены в себя, не волнуйтесь. Есть много способов исправить это. Если вы чувствуете, что не в форме, вы всегда можете записаться в тренажерный зал и начать тренироваться больше. Если вы не уверены в своем чутье в моде, свяжитесь с другом, который следит за тенденциями, и попросите у него совета или сходите с вами по магазинам.
То же самое касается вашей уверенности в общении с парнями. Единственный способ стать более уверенным - практиковать все больше и больше с друзьями и коллегами-мужчинами.
3. Быть веселым рядом.Одна из ключевых вещей, которую нужно понять при изучении того, как заставить парня хотеть вас, - это веселиться. Я не собираюсь лгать и говорить, что внешность не имеет значения; они делают, но они только помогают вам войти в дверь.
Видите ли, как только вы заговорите с парнем, если вам станет скучно, он очень быстро потеряет интерес. Однако, если вы веселитесь, он определенно захочет продолжать болтать и тусоваться с вами.
Поэтому в следующий раз, когда вы встретитесь с парнем, которого хотите, спросите себя: «Приятно ли мне быть рядом?»
4. Флиртуйте, дразните и играйте с ним.Быть веселым - это хорошо, но быть кокетливым еще лучше. Намного лучше. Флирт, дразнение и возня с парнем - отличный способ вызвать эмоции и заставить его видеть в вас больше, чем просто друга.
Самый простой способ флиртовать с мужчиной - подумать о том, как можно подразнить младшего брата. Вы можете пошутить, что его удочерили, подразнить его, как он что-то говорит, или даже сказать ему, что его любимая спортивная команда - отстой. Вы действительно не имеете в виду то, что говорите; вы просто говорите это, чтобы получить реакцию.
Выполнение этого с парнем идеально подходит для зарядки любого разговора, который вы ведете с ним. Только не переусердствуйте с этим; в противном случае он может начать расстраиваться из-за того, что не может просто нормально поговорить с вами. Знание того, как много флиртовать, приходит с опытом.
5. Будьте исключительно хороши в постели.Последний совет о том, как заставить парня хотеть вас, заключается в том, что вам нужно обладать большими навыками в постели, чтобы поддерживать его вожделение к вам и не допускать, чтобы идея быть с другими девушками когда-либо приходила ему в голову.
Конечно, вы можете выучить буквально сотни различных сексуальных позиций, а также научиться грязно говорить, но если вы действительно серьезно относитесь к тому, чтобы ваш парень хотел вас, тогда вам следует начать учиться, как грязно говорить, чтобы создать сексуальное напряжение и повернуться лицом к лицу.