13 странных причин, почему парни ведут себя отстраненно, когда ты им нравишься

Вы когда-нибудь задумывались, почему парни ведут себя отстраненно, когда вы им нравитесь?
Типа ... в этом нет смысла. Это контрпродуктивно. Это также безмерно расстраивает. И если свидания и отношения уже сбивают с толку, почему парни должны добавлять это сверху?
Ребята странные, и мы постоянно пытаемся их понять. Они делают странные вещи и странно выражают себя, пишет yourtango.com.
Например, эксперты по взаимоотношениям скажут вам, что когда мальчик плохо обращается с вами в начальной школе, это потому, что вы им нравитесь. О чем это?
К сожалению, мы все еще учимся понимать противоположный пол и понимать, почему они делают то же самое, но несколько экспертов высказались за несколько советов по отношениям, и у нас есть ответы на вопрос, почему парни начинают вести себя отстраненно, когда вы им нравитесь.
Вот 13 странных причин, по которым парни ведут себя отстраненно, когда вы им нравитесь.
1. Возможно, он не ищет ничего серьезного.Если парню нравитесь вы и он избегает вас, возможно, он не хочет ничего серьезного, но он знает, что вы не такой тип девушки. Итак, чтобы быть справедливым по отношению к вам, он удаляется из уравнения, пока не возьмет под контроль свои эмоции.
На самом деле это довольно хорошая причина отдалиться от него. Конечно, он мог бы сказать вам, но тогда это может привести к фантазии, уходу в неприятную ситуацию.
Кроме того, он мог полностью заниматься проблемами обязательств .
2. У него уже серьезные отношения.Это респектабельно, если парень отстраняется, когда понимает, что он не только вам нравится, но и улавливает чувства к вам, когда он уже связан с кем-то. Хотя он может показаться вам плохим парнем, на самом деле он хороший парень.
3. Он думает, что вы встречаетесь с кем-то другим.Ему приходит в голову, что вы слишком круты, чтобы быть одиноким, и он не хочет ставить вас в неудобную ситуацию.
В его голове вы уже встречаетесь с парнем, поэтому вы вне рынка, и ему нужно быстро избавиться от своих чувств. Как лучше всего это сделать? Отойдите на некоторое расстояние.
Это также может быть проблемой для уверенности, поскольку он не думает, что он достоин того, чтобы сражаться за вас.
4. Он застенчивый.Застенчивый мужчина будет отстраняться, потому что присутствие рядом с вами заставляет его нервничать. Не поймите меня неправильно, он хочет быть рядом с вами, но он слишком застенчив, чтобы делать то, что он действительно хочет (а именно приглашать вас на свидание), что его расстраивает.
5. Он напуган.«Когда вы нравитесь парню, он часто будет казаться эмоционально отстраненным, но при этом будет находиться в непосредственной близости от вас, - говорит тренер по жизни и отношениям Энн Папайоти . - Давайте признаем это, он, вероятно, напуган - боится, что он недостаточно хорош для вас, боится признаться в том, что он чувствует, и быть отвергнутым вами, и, возможно, даже бояться того, что он вам ответит, и что это может означать».
Влюбленность может быть пугающей для парня.
Папайоти продолжает: «В конечном итоге это страх успеха. Весь этот страх крадет его уверенность и мешает ему открыто общаться с вами и рисковать любовью».
6. Он чувствует, что вы не в его лиге.Во всем этом высказывании много проблемных тенденций. Во-первых, не существует лиг. Это созданная нами социальная иерархия, которая заставляет людей плохо относиться к себе. Если вам кто-то нравится, дерзайте.
Следовательно, эта причина - еще одна проблема с доверием к вашему парню. Он не думает, что стоит твоей любви. Это неправда, и вы должны заверить его, что он заслуживает любви… вашей, особенно, если он вам в ответ.
7. Он думает, что он тебе не нравится.Да, парни не любят отказов, а если и могут, то избегают. Если он думает, что он вам не нравится, он, вероятно, не будет слишком часто находиться рядом с вами, даже если вы ему нравитесь.
8. Его жизнь наполняется делом.Жизнь случается, и иногда не вовремя. Если парень, которому вы нравитесь, внезапно становится отстраненным, это может буквально не иметь к вам никакого отношения. Возможно, в его жизни возникли вещи, с которыми ему нужно разобраться или разобраться. Могло случиться семейное происшествие или что-то на его работе загорелось.
Скорее всего, это причина, если вы давно его не видели. Он просто занялся жизнью. Вы все еще можете быть в его мыслях, но сейчас другие вещи могут иметь приоритет. Постарайтесь не принимать это на свой счет.
9. Он ждет, что вы захотите его еще больше.Он не думает, что он вам достаточно нравится, чтобы воспользоваться возможностью. Он ждет, когда вы разовьете в себе чувства к нему, поэтому, когда он подойдет к вам, это наверняка, и ему не придется беспокоиться об отказе.
Парни ненавидят отказ, поэтому, если они подождут, пока не узнают наверняка, что вы скажете «да», они так и сделают.
10. Он был ранен в прошлом.Если он ведет себя отстраненно, возможно, ему было больно в предыдущих отношениях. Он все еще исцеляется, и даже несмотря на то, что у него возникли чувства к вам, он не уверен или не готов снова вернуться к игре на свиданиях.
11. Ему нужно все обдумать.Этот парень может через многое пройти. В большинстве случаев женщины никогда не знают, что происходило в жизни их партнеров, пока они не вошли в это.
Может, ему не нравятся длительные отношения. Может, он пытается двигаться дальше. Может, у него несчастливые отношения. Может быть, он на охоте за отскоком .
Вы не знаете, и он может начать выяснять, чего он хочет.
12. Он не хочет, чтобы об этом знали другие люди.Когда парень начинает испытывать чувства к кому-то, он, возможно, не хочет, чтобы другие люди знали об этом, и поэтому он будет вести себя отстраненно от вас.
Его друзья могут быть незрелыми и дразнить его из-за того, что он простак или что-то в этом роде. Он не хочет этого и, следовательно, не хочет, чтобы они знали, что вы ему нравитесь.
13. Он мог взвешивать свои варианты.Одна довольно серьезная причина, по которой он ведет себя отстраненно, заключается в том, что он взвешивает свои варианты. Возможно, вы не единственный человек, которого он копает сейчас и пытается решить, кого из вас он хочет преследовать. Это Sucky чувство быть вариант , но в игре знакомства , что, как это идет иногда.
Так как же узнать, что парень находится на расстоянии от того, что вы ему нравитесь?Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание.
1. Он рядом, но не прямо над вами.Клинический гипнотерапевт и тренер по взаимоотношениям, Кея Мурти, говорит: «Вы можете сказать, что парень отстраняется , потому что вы ему нравитесь , если он всегда рядом с вами, просто рядом, чтобы вы могли его видеть, но он не подходит слишком близко».
Он будет проводить с вами больше времени, но этого не будет, потому что он держится на расстоянии, когда это делает.
2. Он часто смотрит на вас.Мурти далее объясняет, что он будет смотреть на вас, но «никогда не слишком прямо» или «слегка застенчиво». Он хочет создать какую-то загадку, потому что вы ему нравитесь, но не совсем понимает это или не знает, как с этим справиться.
Он может наблюдать за вами, чтобы увидеть, как вы выражаете похожие чувства, или видеть, как вы реагируете на определенные вещи. Вы заинтриговали его, чтобы он хотел впитать все возможные знания о вас, прежде чем приближаться.
3. Он уважает вас.Если парню вы нравитесь и он действительно любит вас, он будет уважать вас. Даже если он будет отстраненным, он не станет обращаться с вами ужасно, потому что вы ему нравитесь - те дни в начальной школе прошли.
Он заступится за вас. Он попытается понять вас. Итак, если вы замечаете, что он делает эти вещи, ведя себя отстраненно, это явный признак того, что он уловил какие-то чувства .
Вот что делать, когда мужчина ведет себя отстраненно.
Если он тебе понравится:Если вам нравится этот парень в ответ, просто подойдите к нему и избавьтесь от всей игры и тайн, прежде чем он потеряет интерес.
Это эпоха равенства. Сначала попросите его выпить кофе или прогуляться. Это делает свидание менее напряженным, когда он может попытаться привыкнуть к своим чувствам к вам.
«Поскольку парни оценивают отношения по тому, как они заставляют их думать о себе, лучшее, что вы можете сделать, если хотите сблизить его, - это дать ему понять, что вы чувствуете. Сделайте это безопасным и не торопитесь », - говорит Папайоти.
Мурти предлагает альтернативный вариант. «Если вы видели парня более трех раз и он вам нравится - физически или заинтригован, и вы интроверт, возьмите с собой друга-экстраверта и подойдите к нему или к нему».
Общность между этими двумя людьми - просто подойти к парню или его другу и начать диалог.
Если он тебе не понравится:Опять подойди к нему. Лучший способ рассказать обо всем открыто - поговорить о них. Честно поговорите с ним. Скажите ему, что вы, к сожалению, не чувствуете того же, но все же хотите дружить.
Вы можете сделать это лично, позвонив или написав ему. Если он может справиться с этим великолепно, если нет, что ж ... может, он вообще не был другом.
Кроме того, всегда лучше быть честным, чем заставлять парня думать, что вы чувствуете то же самое. Это просто ужасно.
Ему может потребоваться некоторое время, чтобы взять свои чувства под контроль и растворить первоначальную обиду и разочарование, но время лечит все раны.