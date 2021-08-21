Гены родителей могут влиять на успехи ребенка в учебе, унаследованные или нет
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Гены родителей могут влиять на успехи ребенка в учебе, унаследованные или нет

5:00:318/21/2021Фото: pixabay.com
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Отцы и матери передают половину своих генов своим детям.

Отцы и матери передают половину своих генов своим детям

Согласно новому исследованию, проведенному учеными UCL, успех ребенка в учебе зависит от генов, которые он не унаследовал от своих родителей, а также от генов, которые у него есть.

Исследование, финансируемое Фондом Наффилда, подтверждает, что гены, которые человек наследует напрямую, скорее всего, будут способствовать его достижениям в образовании. Но родительские гены, которые не наследуются напрямую, но все же сформировали уровень образования родителей и впоследствии повлияли на образ жизни и семейную среду, которую они обеспечивают своим детям, также важны и могут повлиять на успеваемость человека в школе и за ее пределами.

Исследование, представляющее собой систематический обзор и метаанализ предшествующих доказательств генетического воздействия на результаты обучения, опубликовано сегодня в Американском журнале генетики человека, пишет medicalxpress.com.

Дети похожи на своих родителей из-за природы (наследуемые ими гены) и воспитания (окружающей среды, в которой они растут). Но эффекты природы и воспитания взаимосвязаны.

Отцы и матери передают половину своих генов своим детям, и хотя другая половина их генов не передается, они продолжают влиять на черты родителей и, в конечном итоге, на черты их детей. Например, родители с более высокой генетической склонностью к обучению могут проявлять больший интерес к таким занятиям, как чтение, которые, в свою очередь, способствуют обучению их потомков.

Эта концепция - когда гены родителей влияют на результаты для их потомства, формируя среду, которую они обеспечивают для них, - называется генетическим воспитанием. Он описывает, как гены родителей косвенно влияют на характеристики их детей.

Для данной статьи исследователи рассмотрели и проанализировали 12 исследований в нескольких странах и использовали метод, называемый полигенным подсчетом, для изучения влияния миллионов генетических вариантов на уровень образования почти 40 000 пар родитель и ребенок.

Исследователи обнаружили, что генетическое воспитание оказывает примерно вдвое меньшее влияние на успех обучения, чем генетическая наследственность.

Эффекты генетического воспитания, зафиксированные в полигенных оценках в исследованиях, объясняли не менее 1,28% вариации результатов обучения, в то время как прямые генетические эффекты объясняли не менее 2,89% вариации результатов обучения. Исследователи говорят, что результаты недооценены, учитывая, что полигенные оценки отражают лишь часть наследуемости результатов обучения; фактические генетические эффекты могут быть в несколько раз выше, но прямые генетические эффекты, вероятно, все равно будут примерно вдвое выше, чем эффекты генетического воспитания.

Ведущий исследователь доктор Жан-Батист Пинго (UCL Psychology & Language Sciences) говорит, что они «обнаружили, что генетическое воспитание оказывает значительное влияние на успеваемость ребенка. Это влияние в основном было связано с образованием их родителей и тем, как оно влияет на окружающую среду, которую они создают. Мы также обнаружили, что у отцов и матерей были сходные генетические эффекты воспитания, что позволяет предположить, что оба родителя одинаково важны в формировании и воспитании среды, благоприятной для обучения ребенка ».

«Это исследование показывает, насколько сложны отношения между генами и окружающей средой. Хотя в нашем исследовании используются генетические методы, оно предоставляет убедительные доказательства того, что, помимо генетики, окружающая среда действительно имеет значение, когда мы говорим об образовании».

«Два аспекта здесь дополняют друг друга. Во-первых, некоторые из них зависят от генетической лотереи, поэтому родители не имеют полного контроля, и не все зависит от того, что они делают. Тем не менее, то, что родители делают, и их выбор, кажется, имеют значение. Наши результаты показывают, что социально-экономический статус и образование родителей, вероятно, являются ключевыми ».

«Очень важно понять, как образовательный уровень (годы образования, полученная высшая степень) и достижения (полученные баллы и оценки) передаются через семьи, и как эти знания могут помочь нам разорвать порочные циклы неблагоприятного положения из поколения в поколение».

Первый автор статьи доктор Бияо Ван (UCL Psychology & Language Sciences) говорит, что «еще слишком рано говорить о том, что самое важное - это то, что происходит в семье (например, родители читают своим детям) или вне семьи (например, родители выбирают лучшую школу и занятия). Затем мы надеемся выяснить, по каким путям проходит генетическое воспитание, если оно меняется на разных этапах развития, и определить, какие аспекты окружающей среды являются наиболее важными. Это будет ключом к разработка новых мероприятий для поощрения и поддержки всех детей в достижении успеха».

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