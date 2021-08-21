Вакцина против ковид Pfizer менее стойкая, чем AstraZeneca: исследование

Согласно новому исследованию, опубликованному в четверг, эффективность вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 снижается быстрее, чем у прививки AstraZeneca.
«Две дозы Pfizer-BioNTech имеют более высокую начальную эффективность против новых инфекций COVID-19, но она снижается быстрее по сравнению с двумя дозами Oxford-AstraZeneca», - заявили исследователи из Оксфордского университета.
Исследование, которое не проходило экспертную оценку, основано на результатах опроса, проведенного Управлением национальной статистики Великобритании, которое проводило тесты ПЦР с декабря прошлого года по этот месяц в случайно выбранных домохозяйствах, пишет medicalxpress.com.
Было обнаружено, что «динамика иммунитета после вторых доз значительно различалась» между компаниями Pfizer и AstraZeneca, согласно данным медицинского факультета университета Наффилда.
У Pfizer была «более высокая начальная эффективность», но наблюдалось «более быстрое снижение защиты от высокой вирусной нагрузки и симптоматической инфекции», если рассматривать период в несколько месяцев после полной вакцинации, хотя показатели оставались низкими для обоих уколов.
«Результаты показывают, что через четыре-пять месяцев эффективность этих двух вакцин будет аналогичной», - добавили ученые, подчеркнув при этом необходимость изучения долгосрочных эффектов.
Результаты исследования пришли к выводу, что Израиль применяет бустерные уколы после того, как 58 процентов населения сделали два укола Pfizer.
Соединенные Штаты также собираются предложить бустерные вакцины для повышения уровня антител из-за опасений по поводу снижения эффективности вакцин Pfizer и Moderna.
Оксфордское исследование также показало, что уровень защиты был выше среди тех, кто уже был инфицирован вирусом.
В исследовании были изучены две группы из более чем 300000 человек старше 18 лет, первая - в период преобладания альфа-варианта, появившегося в Кенте, на юго-востоке Англии, а во-вторых, начиная с мая 2021 года, когда доминировал дельта-вариант.
Он подтвердил, что вакцины менее эффективны против Delta, которая впервые была замечена в Индии.
Вакцина AstraZeneca наиболее широко предлагается в Великобритании, в то время как лицам младше 40 лет предлагается вакцина Pfizer или Moderna из-за проблем со свертыванием крови.