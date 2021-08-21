Беспощадный штамм Дельта поражает детей и вызывает опасения, когда откроются школы

За день до того, как он должен был пойти в четвертый класс, Франсиско Росалес был госпитализирован в больницу Далласа с COVID-19, изо всех сил пытался дышать, с опасно низким уровнем кислорода и неопределенным исходом.
«Этого не должно быть», - подумала его напуганная мать Йессика Гонсалес. Франциско обычно был здоровым и вспыльчивым. В 9 лет он был слишком молод, чтобы сделать прививку, но у большей части семьи были прививки. Она слышала, что дети редко болеют коронавирусом, пишет medicalxpress.com.
Но с очень заразным дельта-вариантом, распространяющимся по США, дети заполняют койки интенсивной терапии в больницах вместо классных в рекордных количествах, даже больше, чем в разгар пандемии. Многие из них слишком молоды, чтобы получить вакцину, которая доступна только лицам от 12 лет и старше.
Растущий вирус сеет беспокойство и вызывает беспорядки и распри среди родителей, администраторов и политиков по всей территории США, особенно в таких штатах, как Флорида и Техас, где губернаторы-республиканцы запретили школам заставлять молодежь носить маски.
В связи с тем, что в этом месяце миллионы детей вернулись в классы, эксперты говорят, что ставки бесспорно высоки.
Очень высокий уровень инфицирования в обществе «действительно заставляет наши детские больницы чувствовать давление», - сказал доктор Бадди Крич, специалист по инфекционным заболеваниям Университета Вандербильта, который помогает проводить исследования вакцины Moderna для детей до 12 лет. снимки, вероятно, не будут доступны в течение нескольких месяцев.
«Я действительно волнуюсь, - сказала д-р Соня Расмуссен, педиатр и эксперт по общественному здравоохранению из Университета Флориды. - Просто очень досадно видеть эти цифры снова».
Хотя процент госпитализаций среди детей с COVID-19 ниже, чем среди взрослых, в последние недели они выросли, достигнув 0,41 на 100 000 детей в возрасте от 0 до 17 лет по сравнению с 0,31 на 100 000, предыдущим максимумом, установленным в середине января, согласно августу. 13 отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Доктор Фрэнсис Коллинз, глава Национального института здоровья, называет всплеск заболеваемости среди детей «очень тревожным».
Он отметил, что с начала пандемии от COVID-19 умерло более 400 детей в США. «И прямо сейчас у нас почти 2000 детей в больнице, многие из них в отделении интенсивной терапии, некоторые из них в возрасте до 4 лет», - сказал Коллинз Fox News в воскресенье.
Эксперты в области здравоохранения считают, что взрослые, которым не делали прививки, в равной степени способствуют росту числа взрослых и детей. Это было особенно плохо в местах с более низким уровнем вакцинации, например, в некоторых частях Юга.
Хотя ясно, что дельта-вариант гораздо более заразен, чем исходная версия, ученые пока не могут с уверенностью сказать, вызывает ли он тяжелое заболевание людей или молодежь особенно уязвима для него.
Эксперты работают над ответами на эти вопросы, и многие больницы приходят в упадок. Те, кто в Техасе, пострадали больше всего. Во вторник они сообщили, что 196 детей получили лечение от подтвержденного COVID-19. Это для сравнения со 163 во время предыдущего пика в декабре.
В Техасской детской больнице в Хьюстоне, крупнейшей педиатрической больнице страны, количество детей, проходящих лечение от COVID-19, находится на рекордно высоком уровне, сказал д-р Джим Версалович, временно исполняющий обязанности главного педиатра. По его словам, в последние недели у подавляющего большинства из них были дельта-инфекции, и большинству пациентов от 12 лет и старше не делали прививок.
«Это распространяется как лесной пожар по нашим сообществам», - сказал он.
Время от времени в этом месяце его больничная система диагностировала COVID-19 у 200 детей в день, при этом около 6% из них нуждались в стационарном лечении. В отдельные дни количество детей в больнице с COVID-19 превышало 45.
Версалович подозревает, что количество госпитализаций детей увеличилось просто потому, что многие из них инфицированы, а не потому, что дельта-вариант делает людей более тяжелыми.
В Детском медицинском центре в Далласе, где проходит лечение Франциско, количество пациентов с COVID-19 выросло с 10 в течение недели с 4 июля до 29 в течение недели с 8 августа.
Франциско поправляется и, как ожидается, выздоровеет, но его мать обеспокоена и подумывает о домашнем обучении. Вирус «действительно опасен», - сказала она.
Дельта-всплеск - это еще одно испытание для школ страны, которые имеют дело с учениками, которые отстали в учебе в результате дистанционного обучения или у них возникли проблемы с психическим здоровьем из-за потрясений.
Вспышки уже произошли в вновь открытых школах на юге, которые сталкиваются с сопротивлением ношению масок.
В Техасе некоторые школьные администраторы навязывают маски в нарушение губернатора и Верховного суда штата. Среди них Майкл Инохоса из школьной системы Далласа, одного из крупнейших округов штата.
«Этот вариант дельты отличается, и цифры действительно значительны в округе, - сказал он. - Мы собираемся продолжить выполнение нашего мандата на маски, чтобы обеспечить безопасность учащихся, безопасность родителей, безопасность семей и, что наиболее важно, наших учителя, которые находятся на передовой ''.
По словам Инохоса, несмотря на то, что с тех пор, как 5 августа снова открылись 180 школ округа Даллас, десятки учащихся и сотрудников уже заболели этим вирусом, их число намного ниже, чем при возобновлении личного обучения весной.
Зная, какой урон пандемия нанесла детям, Инохоса полон решимости сохранить свои школы открытыми.
«Мы знаем, что они были травмированы этим», - сказал он. «Вот почему им нужно вернуться к своим друзьям и учителям».
В ДеСото, пригороде Далласа, школам также требуются маски, и суперинтендант Д'Андре Уивер сказал, что, возможно, родители не встретили сопротивления, потому что многие из них чернокожие и знают, что их община сильно пострадала от пандемии. Некоторые считают, что оставить своих детей дома из-за несогласия губернатора с требованиями школьной маски, сказал Уивер.
Как родитель и администратор, Уивер сказал, что дельта-всплеск «вызывает серьезную озабоченность, это серьезное разочарование. Это большой страх».
Две его собственные девочки пошли в первый и второй классы на этой неделе, и первое, что он спрашивал, забирая их после школы, было: «Как вы себя чувствуете? У вас болит горло?» - сказал Уивер. «Я знаю, что многие родители находятся в одной лодке».
Хотя он знает, что многие дети пострадали во время виртуального обучения в прошлом году, Уивер сказал: «У нас нет другого выбора, кроме как подготовить это как вариант».