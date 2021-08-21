В США штат один за другим требуют обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников школ
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В США штат один за другим требуют обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников школ

4:30:088/21/2021,Lawrence RichardФото: pixabay.com
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Обеспечение полной вакцинации всех взрослых вокруг студентов от COVID-19 добавляет еще один уровень защиты для студентов.

«Вакцинация против COVID-19 - наиболее эффективное средство предотвращения инфекции и последующей передачи», - сказал губернатор Ламонт
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Те, кто в Коннектикуте не вакцинированы, должны будут проходить еженедельное тестирование.
Поскольку осенний сезон в школьных округах по всей стране приближается, некоторые учителя должны будут пройти вакцинацию в связи с ростом распространения дельта-варианта коронавируса, в том числе в Коннектикуте и Орегоне.

Губернатор Коннектикута Нед Ламонт, демократ, объявил в четверг о новом указе, вносящем поправки в текущий COVID-19 деклараций о чрезвычайных ситуациях, требующих, чтобы все государственные служащие, персонал всех детских учреждений, преподаватели и учителя в школах PreK-12 получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса к 27 сентября 2021 года, пишет foxnews.com.

«Вакцинация против COVID-19 - наиболее эффективное средство предотвращения инфекции и последующей передачи», - сказал губернатор Ламонт.
«Наши преданные своему делу государственные служащие должны работать вместе, чтобы обеспечить друг другу безопасные условия труда, и могут сделать это, пройдя вакцинацию.

Те, кто не вакцинирован, должны будут проходить еженедельное тестирование. У сотрудников больниц и долгосрочного ухода такой возможности не будет.

Перед началом осеннего школьного сезона 12 школьных сотрудников должны пройти полную вакцинацию.

«Обеспечение полной вакцинации всех взрослых вокруг студентов от COVID-19 добавляет еще один уровень защиты для студентов», - заявил в четверг губернатор Браун.
Поскольку осенний сезон в школьных округах по всей стране приближается, некоторые учителя должны будут пройти вакцинацию в связи с ростом распространения дельта-варианта коронавируса, в том числе в Коннектикуте и Орегоне.

Решение Ламонта в Коннектикуте было принято всего через два дня после того, как он сказал во время пресс-конференции в Нью-Хейвене, что, хотя у него не было плана вводить требование о маске в масштабе штата, дети до 12 лет не могут получить вакцину от коронавируса, и им необходимо ее носить.

"Я вижу некоторые проблемы, с которыми они сталкиваются в южных штатах, где дети не носят масок, где их заставляют помещать в карантин, где учителя болеют, и мы не позволим этому случиться, только не в Коннектикуте ", - сказал Ламонт.

Что касается требований к классной комнате, губернатор сказал, что не уверен, как долго она будет оставаться на месте.
«Я надеюсь, что это не то, чем мы должны заниматься больше месяца или двух, но время покажет», - сказал он. «У COVID свое расписание».

Объявление Орегона было сделано всего через день после того, как его северный сосед, штат Вашингтон, ввела в действие собственное требование вакцинации школьных работников в масштабе штата.

Во время пресс-конференции губернатор Вашингтона Джей Инсли поручил всем, кто работает в системе образования, включая уход за детьми, раннее обучение и высшее образование, получить вакцину от коронавируса.
«Это была давняя пандемия, и наши ученики и учителя несли на себе свои собственные уникальные тяготы», - сказал Инсли. «Этот вирус все больше поражает молодых людей, а люди в возрасте до 12 лет все еще не могут сделать себе вакцину».

На той же пресс-конференции Инсли объявил, что все люди, независимо от статуса вакцинации, будут обязаны носить личную защитную маску в общественных местах.

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