Как избавиться от садовых вредителей пятью естественными методами - от пива до чеснока
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Как избавиться от садовых вредителей пятью естественными методами - от пива до чеснока

6:00:068/21/2021,PRIYA КИНГСЛИ-ADAMФото: pixabay.com
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Масло нима также эффективно для борьбы с распространенными грибами, такими как плесень.

Раствор мыльной воды обезвоживает тлю и паутинных клещей

Садовые вредители могут нанести ущерб цветам и растениям, и многие из них вынуждены бороться за выживание. Итак, какие естественные методы можно использовать, чтобы держать стойких вредителей в страхе без применения химикатов?
Эксперты Hillary's, компании, специализирующейся на изготовлении жалюзи и занавесок на заказ, составили пять простых советов по изгнанию вредителей с помощью всего лишь нескольких предметов домашнего обихода. Среди натуральных репеллентов от насекомых, которые можно использовать в саду, есть алкогольный напиток, пишет express.co.uk.

Смесь мыльной воды
Мыльная вода может оказаться эффективным методом борьбы с тлей, такой как зеленая и мошка.

Чтобы приготовить смесь, смешайте пять столовых ложек средства для посуды с четырьмя стаканами воды в бутылке с насадкой.

Затем, используя раствор из флакона, опрыскайте растения.

Раствор обезвоживает тлю и паутинных клещей и удерживает их от возвращения в садовые растения.

Содержание дрожжей в пиве

Некоторые садоводы считают, что пиво - это эффективный способ борьбы с устойчивыми слизнями и улитками.

Именно содержание дрожжей в пиве привлекает их к жидкости.

Домашние специалисты предлагают налить пиво в блюдце, прежде чем ставить его возле растений.

Различные фрукты, в том числе виноградный сок или апельсиновые корки, также можно использовать для предотвращения употребления растений в пищу.

Создайте свой собственный перцовый баллончик

Не все могут переносить тепло перца, поэтому неудивительно, что он раздражает насекомых.

Природные репелленты от насекомых, такие как перцовый баллончик, можно купить в магазинах, но садоводы могут приготовить собственное решение.

Чтобы приготовить смесь, добавьте две столовые ложки красного перца к шести каплям средства для мытья посуды и добавьте галлон воды. Затем распылите небольшое количество раствора на растения.

Другие специи и порошки с сильным запахом, которые отпугивают паутинных клещей и других насекомых, включают черный перец, перец чили, укроп, имбирь или перец.

Зубчик чеснока

Чеснок имеет очень резкий запах и отпугивает насекомых, что делает его эффективным и естественным репеллентом от насекомых.

По словам экспертов SavATree, насекомых отпугивают концентрированные растительные вещества, а это значит, что у них не вырабатывается иммунитет к чесноку.

Чтобы перенять эту технику, просто поместите зубчик чеснока в почву.

По словам Саватри, этот метод также можно применять для сохранения деревьев и кустарников.

Масляный спрей нима

Масло нима производится из семян Azadirachta indica, или более известного как ним, дерева, произрастающего в Индии.

Вещество, которое также используется в некоторых органических косметических продуктах, оказалось эффективным средством от насекомых.

Экстракт с сильным запахом отпугивает клещей и целый ряд насекомых, в том числе тлю.

Масло нима также эффективно для борьбы с распространенными грибами, такими как плесень, которые встречаются на овощных растениях.

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