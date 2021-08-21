Ветрогон надул резкое похолодание 21 августа в Бердск

Метеорологическая обстановка на 21 августа в Бердске от МЧС. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +16, +18°С.
22 августа +20 +22, 23 августа +24 +26.
Народный праздник Мирон Ветрогон отмечается 21 августа 2021 года.
Традиции и обрядыПраздник получил в народе название «Ветрогоны» за необузданность ветров в этот день. Они не только сильно дуют и часто меняют направление, но и налетают как бы ниоткуда и закручивают вихри из пыли, веточек и листочков. До христианства наши предки считали ветрогонов внуками бога ветров. С приходом православия на Русь пришла вера, что ветер – это дыхание Всевышнего. Поэтому в этот день Ему часто молятся, чтобы Он успокоил вихри неугомонные. В каждой местности ветер имеет свое название. Если он дует наперекор своему обыкновению, его зовут противником.
Наши предки в этот день до полудня читали оберег от всех бед.