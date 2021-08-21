Назван напиток, снижающий высокое артериальное давление

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, - это состояние, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Поиск натуральных средств, помогающих снизить риск гипертонии, дает некоторые интересные результаты, причем один конкретный сок показывает впечатляющие результаты.
Сердце с высоким кровяным давлением - это состояние, при котором сила давления крови на стенки артерий постоянно слишком высока. Со временем этот механизм может сузить ваши артерии, тем самым повышая риск сердечного приступа. К счастью, вы можете сдерживать высокое кровяное давление, принимая разумные диетические решения, пишет express.co.uk.
Три чайные ложки яблочного уксуса в день могут значительно снизить ваше кровяное давление в течение недели, как сообщает Chicago Tribune о том, что знают врачи.
Он добавил: «Если вкус слишком сильный, смешайте его с небольшим количеством теплой воды или добавьте в свой любимый напиток (например, нг, потому что это не сладкая газировка)».
Преимущества яблочного уксуса для артериального давления включают:
- Снижает активность ренина
- Снижает уровень глюкозы в крови
- Снижает вес
- Снижает уровень холестерина.
Исследования на животных и лабораторные исследования показывают, что уксус вызывает изменения в активности ренина.
Ренин - это фермент, повышающий кровяное давление за счет сужения сосудов, то есть сужения артерий. «Снижение активности ренина в организме снижает кровяное давление и является основой для многих гипертонических препаратов», - сказала доктор Кэрол Джоннстон, заместитель декана факультета и профессор питания Университета штата Аризона в Фениксе.
Она добавила: «Есть несколько исследований на грызунах, которые показывают, что употребление уксуса снижает кровяное давление».
В исследовании, проведенном совместно с Taylor & Francis Online, изучалось влияние уксуса уксусной кислоты на гиперчувствительных крыс.
В исследовании отмечается: «Чтобы прояснить возможность профилактического воздействия диетического уксуса на кровяное давление, было исследовано длительное введение уксуса или уксусной кислоты SHR.
«В результате было замечено, что сама уксусная кислота, основной компонент уксуса, значительно снижает артериальное давление и активность ренина по сравнению с контрольной группой, не получавшей уксусную кислоту или уксус, а также уксус».
Яблочный уксус также можно использовать для похудания, что, в свою очередь, помогает снизить кровяное давление.
В ходе 12-недельного исследования 144 взрослых японца с ожирением ежедневно употребляли одну столовую ложку уксуса, две столовые ложки уксуса или напиток с плацебо.
Участникам было сказано ограничить потребление алкоголя, но продолжать свою обычную диету и активность на протяжении всего исследования.
Те, кто потреблял одну столовую ложку уксуса в день, потеряли в среднем 2,6 фунта веса, а те, кто потреблял две столовые ложки уксуса в день, потеряли 3,7 фунта.
Группа плацебо набрала 0,9 фунта, а их талия немного увеличилась.
К другим естественным способам снижения риска гипертонии относятся:
- Сбросьте лишние килограммы и следите за своей талией
- Регулярно заниматься спортом
- Придерживайтесь здоровой диеты
- Уменьшите натрий в своем рационе
- Ограничьте количество употребляемого алкоголя
- Бросить курить
- Сократите потребление кофеина
- Уменьшите стресс.