Симптомы коронавируса: полный список симптомов, с которыми сталкиваются инфицированные
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Симптомы коронавируса: полный список симптомов, с которыми сталкиваются инфицированные

12:30:358/21/2021,ДЖЕССИКА KNIBBS
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Исследование указывает на то, что вакцины могут быть менее эффективными в предотвращении коронавирусных инфекций на фоне варианта Дельта.

Эксперты в области здравоохранения призвали людей сохранять осторожность в ожидании потенциальных признаков коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В последнем приложении ZOE Covid 19 Symptom Study до сих пор сообщается о симптомах COVID, несмотря на двойную вакцинацию. Фактически, многие симптомы не перечислены на веб-сайте NHS.
С COVID-19 вакцины достигает миллионы людей во всем мире, отчеты стали более распространенными людей заразиться коронавируса , несмотря на вакцинацию . Так же, как естественная инфекция не гарантирует защиты от повторного заражения вирусом, иммунизация не обеспечивает идеальной защиты. Эксперты в области здравоохранения предупредили, что большинство симптомов, от которых страдают люди, получившие двойную вакцинацию, даже не перечислены на веб-сайте NHS. На что обратить внимание, спрашивает express.co.uk?

Было выпущено предупреждающее сообщение в отношении тех, кто подвергся двойному уколу против COVID-19, поскольку они все еще могут подвергаться риску заражения новым вирусом.
По их словам, те, кто получил обе дозы, все еще могут испытывать симптомы, включая любой из этих 21.

В отчете The Mirror говорится, что эксперты в области здравоохранения призвали людей сохранять осторожность в ожидании потенциальных признаков коронавируса, с которыми люди все еще могут столкнуться, поскольку мы находимся в разгаре пандемии.
Последнее приложение ZOE Covid 19 Symptom Study предупреждает, что у некоторых британцев все еще проявляются признаки и симптомы, несмотря на то, что они полностью вакцинированы.

Профессор Тим Спектор, участник исследования, сказал, что большинство симптомов даже не входят в официальный список, внесенный в список NHS COVID-19.

Общие симптомы, вызванные COVID-19, включают жар, кашель и потерю чувства вкуса или запаха. Любой человек с более чем одним из этих симптомов более чем вероятно может получить положительный результат.

Список потенциальных симптомов, которые необходимо выявить, может включать:


  • Высокая температура
  • Озноб или дрожь
  • Постоянный кашель
  • Потеря или изменение запаха
  • Потеря или изменение вкуса
  • Головная боль
  • Необычная усталость
  • Больное горло
  • Внезапное замешательство
  • Кожная сыпь
  • Изменения во рту или языке
  • Красные и болезненные пальцы рук или ног
  • Сбивчивое дыхание
  • Боли в груди
  • Мышечные боли
  • Хриплый голос
  • Понос
  • Пропущенные приемы пищи
  • Брюшные боли
  • Насморк
  • Чихание.

В недавнем исследовании, которое еще не было рецензировано, исследователи Индийского совета медицинских исследований изучили возможную причину того, почему те, кто был вакцинирован, все еще заражены COVID-19.

Были собраны и проанализированы мазки из носа и горла у 677 человек, у которых был положительный результат теста на COVID-19 после получения обоих уколов.

Генетический анализ показал, что в 86 процентах случаев прорывная инфекция была вызвана вариантом Дельта, хотя это могло быть просто отражением распространенности этого варианта в то время.

Другое исследование также указывает на то, что вакцины могут быть менее эффективными в предотвращении коронавирусных инфекций на фоне варианта Дельта.

В клинических испытаниях используемых в настоящее время вакцин против Covid эффективность варьировалась от 50 до 95 процентов.

Эти показатели означают, что в группе добровольцев, получивших вакцину, случаи заболевания Covid были на 50-95 процентов ниже, чем в группе добровольцев, получивших плацебо.

Однако эффективность вакцины в реальном мире, известная как ее эффективность, не обязательно совпадает с ее эффективностью в исследовании в контролируемых условиях.

Эксперты предупреждают, что эффективность и результативность одной и той же вакцины могут различаться в зависимости от населения, времени и используемых схем.

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