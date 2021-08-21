Сильные удары магнитной бури 21 августа 2021 года: как прожить день метеопатам

Что ожидает метеозависимых людей сегодня, 21 августа?
За окном первый заслуженный выходной и хочется просто ленится и заняться приятными вещами. Выпить чашку кофе, походить по квартире в пижаме не умытым, немного шутим – но все же многие именно так и начинают утро выходного дня. И это прекрасно! Но вот некоторых россиян, которые подвержены влиянию солнца, точнее его колебаниям, может поджидать немного неспокойные утренние часы после сильной магнитной бури ночью
Но хотим сразу предупредить, не стоит сразу настраиваться на воздействие, вполне возможно, оно и минует вас!
Вчера вот некоторые читатели написали нам на сайте о своих ощущениях:
Аноним:
Шатает
Иван:
Тревога, головокружение и ладони влажные...
Анна:
Вчера - абсолютно нормально. А вот сегодня уже почувствовала. Спасибо Вам за обзоры, очень полезные статьи!
21 августа светило начнет буйствовать сразу после полуночи и до 3 часов по Москве. В Новосибирске с 4 утра и до 8 утра.
И весь день геоколебания останутся с нами. В 18.00 по Москве будет довольно сильный удар, сравнимый с ночным и продлится он до 21.00. В Новосибирске это уже будет вечер – с 22.00 до 1 часов ночи.
Пока прогноз по воскресенью тоже неутешительный. День будет легче субботы, но космические воздействия реальны.
Как прожить магнитные бури метеопатам?
- Не волнуйтесь и не настраивайте себя сразу на головную боль!
-Утром резко не вставайте с кровати, особенно если у вас пониженное давление.
- Следите за своим артериальным давлением в течение дня. Принимайте таблетки для его нормализации.
- Отложите уборки, готовки, копки картофеля.
-Не находитесь под солнцем.
- При мигрени удалитесь в свою комнату и закройте плотно шторы. Попросите родных вас не беспокоить.
-Пейте больше жидкости.
- Не обращайте никакого внимания на тех, кто провоцирует вас на конфликт и ссоры. Будьте выше этого! Ваше здоровье – самый ценный ресурс.
Берегите себя! Мы вас любим и желаем вам сегодня чудного дня без головной боли и всяких надоедливых магнитных бурь!