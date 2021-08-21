Сильные удары магнитной бури 21 августа 2021 года: как прожить день метеопатам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильные удары магнитной бури 21 августа 2021 года: как прожить день метеопатам

5:45:318/21/2021Фото: https://www.piqsels.com/
0

Не обращайте никакого внимания на тех, кто провоцирует вас на конфликт и ссоры. Будьте выше этого! Ваше здоровье – самый ценный ресурс.

Но хотим сразу предупредить, не стоит сразу настраиваться на воздействие, вполне возможно, оно и минует вас!
Но хотим сразу предупредить, не стоит сразу настраиваться на воздействие, вполне возможно, оно и минует вас!

Что ожидает метеозависимых людей сегодня, 21 августа?
За окном первый заслуженный выходной и хочется просто ленится и заняться приятными вещами. Выпить чашку кофе, походить по квартире в пижаме не умытым, немного шутим – но все же многие именно так и начинают утро выходного дня. И это прекрасно! Но вот некоторых россиян, которые подвержены влиянию солнца, точнее его колебаниям, может поджидать немного неспокойные утренние часы после сильной магнитной бури ночью
Но хотим сразу предупредить, не стоит сразу настраиваться на воздействие, вполне возможно, оно и минует вас!

Вчера вот некоторые читатели написали нам на сайте о своих ощущениях:
Аноним:
Шатает
Иван:
Тревога, головокружение и ладони влажные...
Анна:
Вчера - абсолютно нормально. А вот сегодня уже почувствовала. Спасибо Вам за обзоры, очень полезные статьи!

21 августа светило начнет буйствовать сразу после полуночи и до 3 часов по Москве. В Новосибирске с 4 утра и до 8 утра.
И весь день геоколебания останутся с нами. В 18.00 по Москве будет довольно сильный удар, сравнимый с ночным и продлится он до 21.00. В Новосибирске это уже будет вечер – с 22.00 до 1 часов ночи.
Пока прогноз по воскресенью тоже неутешительный. День будет легче субботы, но космические воздействия реальны.

Как прожить магнитные бури метеопатам?
- Не волнуйтесь и не настраивайте себя сразу на головную боль!
-Утром резко не вставайте с кровати, особенно если у вас пониженное давление.
- Следите за своим артериальным давлением в течение дня. Принимайте таблетки для его нормализации.
- Отложите уборки, готовки, копки картофеля.
-Не находитесь под солнцем.
- При мигрени удалитесь в свою комнату и закройте плотно шторы. Попросите родных вас не беспокоить.
-Пейте больше жидкости.
- Не обращайте никакого внимания на тех, кто провоцирует вас на конфликт и ссоры. Будьте выше этого! Ваше здоровье – самый ценный ресурс.

Берегите себя! Мы вас любим и желаем вам сегодня чудного дня без головной боли и всяких надоедливых магнитных бурь!

В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Трех «сидящих за столом» мертвых студентов нашли в Ярославле
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
метеозависимые людиметеопатыгеоудары
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильные удары магнитной бури 21 августа 2021 года: как прожить день метеопатам
5:45:31 8/21/2021
Сильные удары магнитной бури 21 августа 2021 года: как прожить день метеопатам
Одержимая пластической хирургией медсестра требует грудь очень большого размера: почему врачи против?
5:30:22 8/21/2021
Одержимая пластической хирургией медсестра требует грудь очень большого размера: почему врачи против?
Храбрые поздравления для офицеров в праздник 21 августа: Прикольные открытки для отправки по смс и по whatsapp
5:15:52 8/21/2021
Храбрые поздравления для офицеров в праздник 21 августа: Прикольные открытки для отправки по смс и по whatsapp
Гены родителей могут влиять на успехи ребенка в учебе, унаследованные или нет
5:00:31 8/21/2021
Гены родителей могут влиять на успехи ребенка в учебе, унаследованные или нет
В США штат один за другим требуют обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников школ
4:30:08 8/21/2021
В США штат один за другим требуют обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников школ
Вакцину Moderna от коронавируса одобрили для детей от 12 до 17 лет
4:00:24 8/21/2021
Вакцину Moderna от коронавируса одобрили для детей от 12 до 17 лет
Гороскоп Голубой Луны: как "предательская" Луна Полнолуния 21 и 22 августа повлияет на вас
3:30:14 8/21/2021
Гороскоп Голубой Луны: как "предательская" Луна Полнолуния 21 и 22 августа повлияет на вас
Беспощадный штамм Дельта поражает детей и вызывает опасения, когда откроются школы
3:00:42 8/21/2021
Беспощадный штамм Дельта поражает детей и вызывает опасения, когда откроются школы
13 странных причин, почему парни ведут себя отстраненно, когда ты им нравишься
2:30:44 8/21/2021
13 странных причин, почему парни ведут себя отстраненно, когда ты им нравишься
Почему у женщин с высокими требованиями всегда будут лучшие парни
2:00:48 8/21/2021
Почему у женщин с высокими требованиями всегда будут лучшие парни