Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 августа 2021 в России и мире

7:40:358/21/2021Фото: piqsels
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 21 августа 2021 года.

утро
21 августа - День без макияжа

• День офицера России
• День без косметики и макияжа (No Makeup Day)
• Праздник старых бурдюков
• День поэта (Poet`s Day)
• День Стрибога
• День сбора диких трав
• Международный день бездомных животных (International Homeless Animals Day)
• Всемирный день медоносных пчёл (World Honey Bee Day)
• Праздник иконы Божией Матери Толгская
• День памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского
• Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism)
• День памяти святителя Емилиана Кизического
• День памяти преподобного Григория Синаита
• Международный день геокешинга (International Geocaching Day)
• День города - Нижний Новгород
• День пожилых людей (National Senior Citizens Day) - США
• День молодёжи, День рождения короля (King Mohammed VI`s Birthday) - Марокко
• День истории железной дороги - Эстония
• День Евангелия (Gospel Day) - Остров Кусаие
• День бразильской укладки волос (National Brazilian Blowout Day) - США
• День принятия Конституционного закона «О государственном статусе» - Латвия
• День сладкого чая (National Sweet Tea Day) - США
• Праздник урожая «Онам» (Onam Festival) - Индия
• День спумони (National Spumoni Day) - США
• День Ниноя Акино (Ninoy Aquino Day) - Филиппины
• День памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии - Чехия
• День очистки приютов (Clear the Shelters Day) - США
• День нарушения монотонности (Break the Monotony Day) - США
• Именины у Емилиана, Григория, Фёдора, Мирона, Иосифа, Зосимы, Николая, Леонида, Моисея, Германа
• Мирон Ветрогон ранний

Важные даты

1841 запатентованы подъемные жалюзи.
1902 основан «Кадиллак», отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс». Звучное название было дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта.
1911 из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции. Задержанный позднее похититель по имени Винченцо Перуджия объяснил содеянное желанием восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном I шедевр.
1922 начались первые опытные радиопередачи через Центральную радиотелефонную станцию в Москве.
1923 в СССР создан Госплан.
1924 открылся Государственный Пушкинский заповедник.
1932 в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.
1973 основана академия МВД ССС.
1981 ученые впервые сообщили об угрозе глобального потепления на Земле.
1986 СССР официально объявил о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС вызвана халатностью персонала.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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