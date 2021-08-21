Какой сегодня церковный праздник 21 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 21 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:308/21/2021Фото: piqsels
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Запрещалось сегодня идти против ветра по важным делам, нельзя было закрывать все окна и двери, а также всем покидать дом - кого то полагалось оставить.

церковь
Сегодня можно готовить горячее и добавлять к пище растительное масло

Православные праздники 21 августа

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Народные праздники

Мирон Ветрогон

Согласно народному календарю в эту дату чтут память святого Мирона Критского Чудотворца.

В эту пору часто бушуют сильные ветры, что дало вторую часть названия этого праздника. В старину люди считали такое природное явление дыханием Всевышнего и молились о хорошей погоде. Также читали оберег от всех бед.

В этот день в лесах собирают ягоды и листья ежевики, которые используют в кулинарии и народной медицине.

Изобилие ягод предсказывает холодную зиму.

Приметы


  • Если сильный ветер в этот день – ждите продолжительного ненастья.
  • Каковы Мироны, таков январь.
  • Какая погода в этот день – таким и будет весь январь.
  • Если аисты готовятся к отлету, осень будет холодной.
  • Лягушки турчат – дождь предвещают.

Источник: my-calend

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