Какой сегодня церковный праздник 21 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 21 августаУспенский пост 8 день
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
Святителя Емилиана, епископа Кизического
Народные праздники
Мирон Ветрогон
Согласно народному календарю в эту дату чтут память святого Мирона Критского Чудотворца.
В эту пору часто бушуют сильные ветры, что дало вторую часть названия этого праздника. В старину люди считали такое природное явление дыханием Всевышнего и молились о хорошей погоде. Также читали оберег от всех бед.
В этот день в лесах собирают ягоды и листья ежевики, которые используют в кулинарии и народной медицине.
Изобилие ягод предсказывает холодную зиму.
Приметы
- Если сильный ветер в этот день – ждите продолжительного ненастья.
- Каковы Мироны, таков январь.
- Какая погода в этот день – таким и будет весь январь.
- Если аисты готовятся к отлету, осень будет холодной.
- Лягушки турчат – дождь предвещают.
Источник: my-calend